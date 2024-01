Veracel Celulose conquista pela 6ª vez certificação Great Place to Work

Em um feito notável, a Veracel Celulose anuncia com satisfação a conquista da certificação Great Place to Work (GPTW) pela sexta vez consecutiva. A consultoria global reconheceu a empresa como um ambiente de trabalho excepcional, destacando o compromisso da Veracel com o bem-estar dos colaboradores e o clima organizacional.

A certificação, baseada em uma pesquisa interna realizada em 2023, revelou um índice impressionante de 87% de confiança dos colaboradores na empresa. Esse resultado sólido reforça a posição da Veracel entre as companhias mais bem avaliadas pelo GPTW.

O diretor-presidente, Caio Zanardo, expressou sua satisfação com os resultados, enfatizando que a certificação é um indicativo importante de que a empresa está no caminho certo para valorizar suas pessoas. Ele ressalta que esse reconhecimento é mérito não apenas da liderança, mas de cada colaborador que desempenha um papel fundamental na construção de um excelente local de trabalho.

Cristiane Mello, gerente de Gente e Cuidado da Veracel, destaca os elementos que contribuíram para esse sucesso. Além das ações de bem-estar, ela aponta o cuidado genuíno com as pessoas e a postura das lideranças como fatores essenciais para a construção de uma Veracel mais colaborativa, respeitosa e sustentável em 2023.

Projetando o futuro, Cristiane destaca que as oportunidades de melhoria identificadas na última pesquisa orientarão as ações práticas de 2024. Iniciativas como o acesso a locais para a prática de exercícios físicos e o Diagnóstico de Segurança Psicológica foram implementadas com base em feedbacks anteriores, e a empresa continuará seu Ciclo de Gente para reconhecer talentos.

Além disso, a Veracel reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, impulsionando o desenvolvimento e a equidade de gênero. Destaca-se a parceria com o SENAI, que resultou no lançamento do primeiro curso exclusivo para mulheres na área de Operação de Máquinas Florestais. O sucesso dessa iniciativa é evidente na contratação da primeira turma 100% feminina, e a empresa já inicia a seleção para a segunda turma, com aulas previstas para 2024.

Com mais de 650 mulheres inscritas na primeira edição, a Veracel reforça seu compromisso com metas de diversidade, consolidando seu papel como um excelente lugar para trabalhar, tanto para homens quanto para mulheres.