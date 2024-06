Vencedores da 12ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social serão anunciados nesta sexta

Os vencedores da 12ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social serão conhecidos nesta sexta-feira, 21, às 19h, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília. A iniciativa acontece a cada dois anos, desde 2001, e reconhece, certifica e amplia a visibilidade de soluções, as chamadas Tecnologias Sociais, que são desenvolvidas em interação com as comunidades e buscam resolver problemas socioambientais, transformando realidades de norte a sul do Brasil e promovendo o desenvolvimento sustentável.

Nesta edição, o investimento total previsto é de até R$ 6 milhões, sendo R$ 1 milhão para premiação de 20 tecnologias sociais finalistas e até R$ 5 milhões para investimento em 10 projetos de reaplicação de tecnologias sociais certificadas pela Fundação BB para beneficiar brasileiros de todas as regiões do país.

Considerado um dos principais eventos do terceiro setor no país, a edição deste ano traz novidades no âmbito da diversidade ao bonificar ações pela igualdade racial e de gênero, e inclusão dos povos e comunidades tradicionais. Conectada à valorização da diversidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), as instituições sem fins lucrativos finalistas participarão da Semana Nacional de Tecnologia Social, que será realizada ao longo desta semana, em Brasília. “A Agenda ASG é parte inerente a atuação do Banco do Brasil e totalmente aderente aos interesses dos nossos acionistas, clientes e da sociedade. A Fundação Banco do Brasil é nosso coração social e, com o reconhecimento e o investimento para replicação das tecnologias sociais certificadas, queremos ampliar ainda mais nossa capacidade transformadora, em todas as regiões do país. Isso se soma ao fato de sermos o banco com uma das maiores carteiras de negócios sustentáveis do mundo, de R$ 359 bilhões de saldo”, diz Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil.

Premiação será realizada no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília

Ao todo, foram inscritas 1.012 iniciativas provenientes de todas as unidades da federação e do Distrito Federal. Neste ano, destaca-se a participação dos estados de São Paulo, com 189 inscrições, e do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com 99 cada, e de dois estados que não participaram da última edição: Mato Grosso do Sul e Acre, com 13 e 2 inscrições, respectivamente. “O Prêmio conecta pessoas e instituições que transformam a vida de catadores, ribeirinhos, jovens, mulheres, negros, agricultores familiares, entre tantos outros que fazem parte do público priorizado pela Fundação BB. E, nesta edição, temos novidades: ampliamos a programação para quatro dias, abrimos o evento à sociedade em geral, com entrada gratuita. É uma oportunidade para conhecer as Tecnologias Sociais finalistas e celebrar as vencedoras.”, diz Kleytton Morais, presidente da Fundação Banco do Brasil.

A cerimônia de premiação faz parte da Semana Nacional de Tecnologia Social 2024, que será realizada ao longo da semana, com palestras, debates e atividades culturais, com temas sobre Segurança Alimentar, Investimento Social Privado, Povos e Comunidades Tradicionais, Pesquisa e Desenvolvimento Social, Economia Solidária, Ações de Governo e as Tecnologias Sociais, Diversidade, Organizações da Sociedade Civil, Cisternas, Políticas Públicas para Desenvolvimento Territorial, tendo a tecnologia social como centro das discussões para a criação de soluções que possam promover efetivas transformações na sociedade.

Premiação terá também um show de Chico César

Dentro das novas categorias certificadas, concorrem:

Coleção de Livros de Passatempo sobre Mulheres Cientistas – PR

Jovens Comunicadores – Rede de Comunicação Comunitária no Enfrentamento a Fake News – RJ

Kit Bomba Solar | Energia das Mulheres da Terra – GO

Mandala Tintorial – SC

Mapa de Direitos – SP

Moeda Verde – Reciclagem que Alimenta – SP

Pedagogia do Terreiro da Primeira Escola de Religião e Cultura de Matriz Africana (Afro-Indígena) do Baixo Sul da Bahia – BA

Redário de Redes de Sementes – SP

Redes de Impacto – RJ

Terapia Comunitária Integrativa – CE

Já nas categorias já certificadas, as tecnologias sociais finalistas são:

ASBC – Aquecedor Solar de Baixo Custo – SP

Criação de uma Unidade de Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) – SP

Empreenda – Capacitação em Empreendedorismo para Pessoas com Deficiência e Famílias – PR

Fossa Séptica Biodigestora de Placas – MG

Horta Orgânica com Economia de Água – PB

Isonoma: Práticas de Cooperativismo e Desenvolvimento Humano – MG

Manejo Pesqueiro Paumari – MT

Metodologia Cinema Nosso – RJ

Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu (SAFTA) – Tecnologia Social da Amazônia – PA

Território Inventivo – RJ

O anúncio dos vencedores será transmitido ao vivo pelo YouTube da Fundação BB com show de Chico César para fechar a programação.