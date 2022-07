Vanessa Rangeli: A consultora fitness que ensina a emagrecer rápido de verdade

A consultora é conhecida pelos resultados rápidos e pelo programa Detox Turbo, que ajuda a eliminar 7 quilos em 15 dias

Se você digitar a palavra “emagrecer” no Google, em segundos vão aparecer milhões de resultados. Após os anúncios pagos, começam os links que ensinam a emagrecer e perder barriga, emagrecer e não engordar mais, emagrecer 10 quilos em poucos dias, exercícios para emagrecer, emagrecer rápido, emagrecer depressa, emagrecer em uma semana, emagrecer em um mês, além de uma lista quase infinita de resultados que envolvem o assunto.

A consultora fitness Vanessa Rangeli ganhou fama por atender celebridades em busca de emagrecimento

Entre as principais respostas do buscador, estão as que prometem emagrecimento rápido, porque é o objetivo da maioria das pessoas que estão insatisfeitas com seus pesos e seus corpos. O problema é que, na maioria das vezes, as receitas de emagrecimento passam bem longe da realidade e se tornam um cardápio fracassado.

A boa notícia é que, em meio a tantas promessas falsas de emagrecimento rápido e dietas absurdas, existem maneiras de tornar o emagrecimento um objetivo alcançável. A consultora fitness Vanessa Rangeli ganhou fama por atender celebridades como Viviane Araújo, Adriana Lessa, Nivea Stelmann, Roberta Rodrigues, Naldo, Perlla, Lexa, MC Bin Laden, Moranguinho, David Brasil e o jornalista Léo Dias; e por promover uma mudança rápida em seus físicos.

Mais de 48 mil pessoas já fizeram consultoria com Rangeli e entre famosos e anônimos, o que mais impressiona são os resultados

Os resultados sempre viram notícia: Viviane Araújo, por exemplo, sempre recorreu à consultoria de Vanessa para se preparar para desfilar como rainha de bateria; exceto este ano, que exibiu a barriguinha de cinco meses de gravidez do primeiro filho. Outro paciente famoso que chamou a atenção foi o MC Bin Laden. O artista chocou a internet ao publicar o resultado do acompanhamento.

MC Bin Laden conseguiu eliminar oito quilos em 15 dias com o Detox Turbo da Van, o carro chefe dos programas de emagrecimento de Vanessa, e o mais procurado. Impressionado, Bin Laden se viu motivado a perder mais peso e conseguiu eliminar 50 quilos no total. A perda de peso elevou a autoestima do cantor que, na época, revelou que não era feliz com o seu corpo. De lá pra cá, Vanessa foi aprimorando ainda mais o Detox Turbo e ampliando a equipe para conseguir atender à crescente demanda.

O Detox Turbo é um programa online de emagrecimento personalizado, que oferece o cardápio completo e suas substituições

Mais de 48 mil pessoas já fizeram consultoria com Rangeli e entre famosos e anônimos, o que mais impressiona são os resultados. Em novembro de 2020, Vanessa revelou um segredo aos seguidores e provou que o Detox funciona. Ela contou que devido a problemas pessoais, engordou 6 quilos durante a quarentena. E em menos de um mês, o corpo escultural estava de volta. A receita? O Detox Turbo que ela mesma desenvolveu junto com sua equipe de multiprofissionais.

“Como já sei o caminho das pedras, consegui recuperar meu corpo em pouco tempo (25 dias mais ou menos). No início, fiquei treinando em casa, pois nem na academia eu queria ir. Muito louco tudo isso!!! Sempre escutei de vocês, que tinham vergonha de ir à academia, pois queriam emagrecer primeiro, e naquele momento, estava vivendo tudo isso também. Mais do que nunca, eu entendo a sua dor”, escreveu a consultora em seu perfil no Instagram.

A experiência de Vanessa deu ainda mais credibilidade ao Detox Turbo, e após o episódio de ganho de peso e o desafio, Vanessa focou ainda mais em aperfeiçoar os resultados dos clientes. “Eu entendo que as pessoas muitas vezes estão cansadas da vida de privações que a obesidade oferece. Muita gente prefere não tirar fotos porque não consegue se olhar. Outras pessoas não compram roupas há muitos anos. Algumas, já não sobem mais na balança e preferem nem sair de casa. São relatos cheios de tristeza. E eu sei que quem decidiu dar um basta, tem pressa, por isso, meus programas são tão eficazes. Eu entendi a urgência por trás do peso”, pontuou Vanessa.

O Detox Turbo é um programa online de emagrecimento personalizado, que oferece o cardápio completo e suas substituições. Além disso, ensina várias receitas saudáveis. Se seguido à risca, os resultados podem ser surpreendentes. Aliado ao Detox, a consultora está lançando um guia de compras completo para auxiliar as pessoas a escolherem os produtos ideais no supermercado e, com isso, conseguir perder cerca de três quilos a mais, apenas com a compra correta.