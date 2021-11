Vanessa Carvalho se prepara para o Réveillon N1 em Itacaré

Esse evento promete e Vanessa garante uma presença super especial nesses 4 dias de evento.

Esse ano acontece a segunda edição do Réveillon N1 em Itacaré na Bahia: pé na areia, 4 dias de festas open bar e um cenário paradisíaco com atrações como Barões da Pisadinha, Anitta, Dennis Dj e Chemical Surf.



A atriz da “A Praça é Nossa” Vanessa Carvalho foi convidada para fazer mais uma vez presença vip no evento. No réveillon de 2019/2020 Vanessa curtiu o evento ao lado de celebridades como Sabrina Sato, Gabriela Pugliesi, entre outros. Para o réveillon desse ano, a atriz se prepara com uma rotina de exercícios diários com personal trainer e alimentação saudável conduzida por nutricionista.

Vanessa busca estar na sua melhor forma para prestigiar o Réveillon N1 e poder ousar nos looks praianos de festas de fim de ano. Esse evento promete e Vanessa garante uma presença super especial nesses 4 dias de evento.