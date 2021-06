De volta para reality ‘Mulheres Ricas’, Val Marchiori pode ser nova sócia de Antônia Fontenelle

De acordo com fontes, as duas loiras estariam trabalhando em novo negócio com investimentos milionário e com grandes marcas.

A internet está alvoraçada para o retorno de 'Mulheres Ricas', com Val Marchiori. Após retornar de Portugal, o apresentador Marcio Moraes tem um único objetivo: voltar com a programação que reúne as milionárias. Mas, além do programa, a estrela, Val, tem sido alvo de especulações de uma nova parceria de negócios, milionária, desta vez com Antônia Fontenelle. Segundo fontes, Antônia e Val estariam trabalhando em uma ação de investimentos e que empresas como Ibera Paris, Bank Of America e uma universidade de Minas Gerais estariam investindo na parceria entre as loiras. Procuradas pela nossa coluna , Antônia não confirma e desconversa

Marcio Moraes e Val Marchiori Já a nova programação do reality, promete ser ‘babado’. Em uma entrevista para a Veja São Paulo, Val, já adiantou: “Vamos atrás da Lydia (Sayeg) e queremos ver onde anda a Narcisa com os badalos dela.” Em fase contratual com a Band, a atração deverá ter doze episódios e seis ricaças, além de aparições especiais, como a família Kardashian nos Estados Unidos. “Já tem mulher ligando e querendo pagar para participar”, revelou Moraes. Apesar da procura, a nova edição só dará espaço a empresárias de sucesso. “A única coisa que a gente não quer é rica por ser casada com milionário. Estamos fazendo a seleção e esperamos estrear logo em agosto”.