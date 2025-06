Universidade do Amazonas lança programa comandado por Milton Cunha durante o Festival de Parintins

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Governo do Amazonas, lança durante o programa “Toada do Milton”, comandado por Milton Cunha, no 58º Festival de Parintins.

Reconhecido como a maior manifestação folclórica a céu aberto do mundo, o Festival de Parintins ganha um novo espaço de reflexão e valorização da cultura local. Transmitido ao vivo da praça da Catedral de Parintins, pelo YouTube da UEA, o programa vai ao ar nos dias 27, 28 e 29 de junho, sempre às 13h. A programação contará com entrevistas com autoridades, moradores e artistas, além de debates e quadros sobre os bois Caprichoso e Garantido e aspectos culturais e sociais da Ilha Tupinambarana.

Lançamento programa “Toada do Milton”, comandado por Milton Cunha, no 58º Festival de Parintins – Foto: Gustavo Rodrigues / Ascom-UEA

Milton Cunha destaca que o projeto oferece ao público um olhar diferenciado sobre a festa, fora do bumbódromo e em horário alternativo.

Segundo ele, o “Toada do Milton” é uma iniciativa inovadora, que amplia a atividade acadêmica da UEA e proporciona uma nova forma de pensar a celebração.

“Toada do Milton” é uma iniciativa inovadora, que amplia a atividade acadêmica da UEA – Foto: Arthur Castro

“Voltar a Parintins e me deparar com a opulência dos bumbás agora traz também o orgulho de participar de um projeto acadêmico popular que lança luz sobre os outros horários da ilha. Será um espaço de outra fala, uma outra visão”, afirmou.

O programa faz parte de um projeto de extensão da UEA, servindo ainda como base para o terceiro pós-doutorado de Milton, pelo Museu Nacional. Além da transmissão, a universidade promoverá uma exposição com projetos acadêmicos desenvolvidos ao longo de seus 25 anos de história.