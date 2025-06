União Brasil Mulher DF empossa nova executiva e 34 conselheiras temáticas em cerimônia prestigiada na capital

Em um evento que reuniu mais de 350 pessoas na noite de ontem, 17 de junho, na sede do União Brasil Distrito Federal, o União Brasil Mulher DF oficializou a posse da nova executiva do movimento feminino e de 34 conselheiras dos Núcleos Temáticos, além de realizar novas filiações.

A solenidade foi conduzida pelo assessor do União Brasil DF, Wilton Madeira Neto, que chamou para a mesa de honra lideranças e autoridades políticas, entre eles o presidente do União Brasil DF, Manoel Arruda; a segunda vice-presidente Neide Neiva; o primeiro vice-presidente Alex Carreiro; a representante nacional do União Brasil, Cristiane Sales; o tesoureiro Gustavo Tavares; o diretor-geral adjunto do Detran-DF, Hugo Figueiredo e o diretor de radiodifusão privada do Ministério das Comunicações, Nelson Neto.

O evento também contou com a presença de figuras de destaque como a superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Daiane Luna, o secretário de Comunicação do Valparaíso de Goiás, Amauri Santana, o representante da Confederação Nacional da Agricultura, Narceu Neto, Gezel Lima, chefe de gabinete da Prefeitura da Cidade Ocidental, o subsecretário da Vice-Governadoria do DF, Estevão Reis, a deputada estadual de Goiás, Dra. Zeli, a deputada federal do Rio Grande do Norte, Carla Dickson, e Juliana Belchior Bezerra, gerente administrativa do União Brasil Nacional.

O presidente do União Brasil DF, Manoel Arruda; a segunda vice-presidente e nova presidente do União Brasil Mulher Neide Neiva e o tesoureiro Gustavo Tavares. (Divulgação)

Fortalecimento da participação feminina na política

Ao abrir os discursos, o presidente Manoel Arruda destacou a importância das mulheres na construção de uma política mais representativa e eficiente.

“A mulher não é minoria. Na verdade, vocês são maioria. E o nosso papel é garantir que essa maioria se reflita nos espaços de decisão. A Neide é o exemplo disso: uma mulher que não mede esforços, que faz, que realiza e que transforma. E é isso que nós esperamos de toda essa nova executiva: ação, protagonismo e transformação”, afirmou Manoel.

Em seguida, a agora presidente do União Brasil Mulher DF, Neide Neiva, emocionou o público ao falar sobre a importância da união, da força feminina e da ocupação dos espaços de poder: “Essa posse é mais do que um ato simbólico, é uma conquista coletiva. A política precisa da mulher, da nossa visão, da nossa sensibilidade e da nossa coragem. Nós podemos e devemos caminhar juntos, de forma igualitária, lado a lado. Este é o nosso tempo de fazer a diferença, de ocupar, de liderar e de construir um futuro mais justo para todas”, declarou.

A representante nacional do União Brasil, Cristiane Sales, também reforçou o compromisso do partido com o fortalecimento dos movimentos femininos: “O União Brasil Mulher cresce em todo o país, e aqui no Distrito Federal não poderia ser diferente. Temos mulheres preparadas, capacitadas e comprometidas com uma política ética, democrática e transformadora”, disse.

Solenidade prestigiada, ambiente acolhedor e filiações

Mais do que uma solenidade de posse, o evento representou um momento de crescimento e fortalecimento do União Brasil no Distrito Federal, com a oficialização de novas filiações que reforçam o protagonismo feminino na política local.

A programação foi cuidadosamente pensada para unir formalidade, acolhimento e celebração. O ambiente recebeu uma decoração temática inspirada nas festas juninas, trazendo charme, aconchego e tradição. Após a cerimônia, os convidados desfrutaram de um coquetel típico, com canjica, pipoca, cachorro-quente e outras delícias, que proporcionaram um clima descontraído e de confraternização.

O evento contou com apresentação de dança, valorizando a cultura popular. (Divulgação)

O ponto alto da parte cultural foi a apresentação da quadrilha “Pau Melado”, comandada pelo gestor e produtor cultural Hamilton Tatu, uma importante liderança da região administrativa de Samambaia e parceiro do União Brasil DF. A performance trouxe alegria, interação e valorizou a cultura popular, reforçando o espírito de união que marcou todo o evento.

A nova executiva do União Brasil Mulher DF ficou assim composta:

Presidente: Neide Neiva

Vice-Presidenta: Michelle Daiane

2ª Vice-Presidenta: Dyenata Tenfen

Secretária-Geral: Loami Oliveira

Diretora Jurídica: Dra. Fabi Fernandes

Coordenadora Regional: Eliane Campos

Tesoureira Executiva: Maria Marlene

Coordenadora de Eventos: Maria Regina

Coordenadora de Educação e Formação Política: Dra. Samara Portela Silva

Coordenadora de Comunicação e Mídia: Christiane Ramires

Ouvidora: Michelle Pedroso

Além da executiva, 32 conselheiras tomaram posse nos Núcleos Temáticos, distribuídas em diversas áreas como empreendedorismo, saúde, educação, desenvolvimento pessoal, pautas raciais, meio ambiente, famílias atípicas, políticas públicas, liderança jovem, defesa animal, entre outros.

Cada uma dessas mulheres terá um papel fundamental na articulação de políticas, projetos e iniciativas que fortaleçam a presença feminina nos mais diversos setores da sociedade e do partido.

União Brasil Mulher DF oficializou a posse da nova executiva do movimento feminino e de 34 conselheiras dos Núcleos Temáticos, além de realizar novas filiações. (Divulgação)

Encerramento

O evento terminou em clima de muita confraternização, com sorrisos, abraços, música e, principalmente, o sentimento de missão, responsabilidade e compromisso com uma política mais inclusiva, democrática e feminina.