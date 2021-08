Um pedaço da Itália em Goiânia: restaurante Bianco Ristorantino será inaugurado nesta sexta-feira (27)

Roma, a capital italiana é o epicentro da alta gastronomia e essa foi uma das inspirações que fez nascer o Bianco Ristorantino

Os amigos, e agora sócios, Dennis Nazário e Fabiano Vaz, após viver experiências através de suas viagens, principalmente para a Itália, decidiram empreender mais uma vez, mas agora o sonho iria muito além e sairia do comum. Fabiano, que hoje está à frente do Madalena Gastrobar, com toda sua experiência de bar, restaurante e gastronomia já desenhava este sonho há quase dois anos. Dennis, a frente do Sky Gurume Rooftop, após suas três idas a Itália, já sonhava com um verdadeiro Italiano em Goiânia. O sonho se tornou realidade e quem visitar o Bianco poderá desfrutar de uma imersão italiana, no coração de Goiânia.

A mesma inspiração também foi um ponto forte para a construção da arquitetura, desenvolvida pela empresa paulista IMÃ Brands, dirigida pelas sócias Barbara Bacchi e Vick Bacchi, para construir o Bianco Ristorantino. O restaurante chega para proporcionar uma experiência teatral e gastronômica da “Cidade Eterna” em Goiânia e funcionará das 11h às 00h, de terça a domingo. Tá a fim de comer um docinho italiano e tomar um café? Ou precisa fazer uma reunião e gostaria de apreciar um bom vinho italiano acompanhado de uma boa massa? O Bianco estará aberto, pronto para te receber.

Localizado no polo gastronômico, no setor Marista, a arquitetura trouxe para este projeto a inspiração dos minis palacetes de verão de Roma, com suas fontes de água na entrada e as famosas árvores típicas da cidade. Toda a paleta de cores é voltada para tons característicos da Itália, uma verdadeira imersão do cliente ao país. O sócio e chef, Fabiano Vaz, junto com o experiente chef Eder Pereira, propõe uma cozinha clássica e ousada, com preparo de verdadeiras receitas italianas e ingredientes frescos, onde os principais pratos do cardápio são: Focaccia Romana, Burrata Crocante, Crudo de Peixe e Boi, Risotto Frutti di Mare, Carbonara Clássica, Risotto com Ossobuco e muito mais.

“No Bianco a ideia é tentar fazer com que o cliente consiga adentrar na cultura italiana, desde o ambiente que criamos até o atendimento e a comida. A cozinha italiana é sazonal, com sabores leves e produtos extremamente complexos, aqui usamos muitos condimentos importados da Itália, como azeites, queijos e vinagres. E alimentos regionais frescos como peixes, frutos do mar e carnes. Isso faz com que nossa cozinha tenha uma certa brasilidade também”, descreve o chef.

Como diz a máxima italiana que destaca o prazer nas refeições, Mangia che te fa bene! Sim, o Bianco Ristorantino prima por sua supremacia no quesito culinária, mas não é só sobre isso, para quem visita o local pela primeira vez, conhece uma verdadeira experiência sensorial e cultural. Além de uma riquíssima e completa “Biblioteca do Vinho”, disponível para os apreciadores e curiosos deste mundo tão mágico, que são os vinhos.