Influenciadora usa Brás-SP como inspiração e traz dicas para economizar com as roupas de Natal e réveillon

Roupa de qualidade, com o preço em conta e da moda. Em tempos de crise, economizar no look para usar no Natal e no Ano Novo é a saída para manter o estilo. Convidamos a blogueira Tyane Aline, que sempre tem dicas do que é mais barato no polo de moda do Brás, em São Paulo, para nos orientar nessa tarefa. Ela avisa: “Nessa região há muitos fabricantes que vendem no atacado e no varejo, caso você queira comprar para revender e também para uso próprio. Então, é possível sair de lá com modelos para seus clientes e você arrasarem nas festividades. Mas certamente que no atacado há a vantagem de valores mais baixos e melhor poder de negociação”.

Outra dica para economizar nessa tarefa da tão sonhada roupa de fim de ano é tentar montar o look com um item novo, mas reaproveitando o que tiver no guarda-roupa. “Uma peça clean, que pode ser facilmente modificada, é a famosa t-shirt. São blusinhas com preços acessíveis e que dão inúmeras possibilidades de uso”.

A digital influencer recomenda as cores branca ou off-white para usar no Réveillon e vermelha ou bordô, no Natal. “Coloque com aquele shortinho jeans que que você já tem e gosta, acessórios mais chamativos e um blazer por cima. Fica sensacional e com custo menor. Peças lisas e sem muitos detalhes costumam ser mais baratas, mas não deixam de ser elegantes”.

Além desses tons citados, Tyane Aline lembra que o amarelo, rosa claro ou rosa bebê e o dourado também estão em alta. “São apostas para a virada”. Ela, no entanto, investiria também no verde. “Particularmente, não acredito em simpatias, mas, nesse caso, sempre me arrisco em cores com significados na grande virada de ano. Não custa tentar, não é? E o verde tem significado de esperança. Depois de dois anos difíceis que vivenciamos, precisamos acreditar que 2022 será melhor, com saúde para todos, inclusive para os que adoeceram nesta pandemia”.



Outros itens que ela acredita serem de fácil revenda e já despontam no Brás são vestidos, bodys e macacões. “Estão sendo comercializados em grande quantidade para esse final de ano. Peças produzidas com muito brilho e aplicações de pedraria são um diferencial para o consumidor que tem uma boa aceitação em peças com mais glamour”.