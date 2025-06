TV Cultura estreia novas animações brasileiras em junho

A TV Cultura estreia neste mês de julho, a partir da segunda-feira (30), uma série de animações brasileiras na sua programação infantil. Entre os destaques está “Planeta Palavra”, uma produção que leva as crianças a um mundo onde as palavras ganham vida e se tornam personagens. A animação é ambientada em um cenário colorido, cercado pela natureza, e traz animais como protagonistas, cada um com personalidade própria. A obra tem produção de Julio Worcman, direção geral de Claudio Peralta e é uma coprodução entre Conspiração Filmes, Synapse e Diversão & Arte. Vai ao ar de segunda a sábado, às 7h35 e 13h05.

Outra novidade é “Godofredo”, criação da escritora Eva Furnari, que também assina roteiro e direção. A série acompanha um ogro verde e atrapalhado que vive como uma criança em uma floresta mágica. Seu contato com a civilização se dá apenas por meio de um velho caminhão que deixa cair objetos misteriosos. A animação será exibida de segunda a sábado, às 10h55.

Godofredo. (Foto: Divulgação)

Na faixa Matinê, a emissora exibe no sábado (5 de julho), às 14h15, o longa-metragem “Tarsilinha”, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. A produção é uma homenagem à artista modernista Tarsila do Amaral e conta a história de uma menina de oito anos que, ao tentar recuperar as memórias da mãe, embarca em uma aventura por um mundo fantástico inspirado nas obras da pintora. Ao longo do percurso, Tarsilinha enfrenta desafios que a ajudam a superar seus medos e ganhar autoconfiança.

Tarsilinha. (Foto: Divulgação)

A grade infantil da Cultura também recebe outras estreias em julho, como:

“Léo, o Caminhão”, às 7h30 e 13h;

“Gildo”, às 9h40 e 14h30;

“Aninha, a Infância de Cora Coralina”, às 9h55 e 14h45;

“Missão 347”, às 10h05;

e “Bipo”, às 11h15 e 16h.

Além disso, novas temporadas de “Milo”, às 9h, e “Bluey”, às 9h25, também chegam à programação.