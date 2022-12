Turismo médico: entenda o que é essa prática cada vez mais frequente no Brasil

Dr. Josué Montedonio traz mais detalhes sobre essa opção e suas vantagens

Nos últimos anos verificou-se o aumento da prática de turismo médico, que é o deslocamento de um paciente para realizar procedimento médico em outro país. De acordo com o Medical Tourism Association (MTA), o Brasil está no top 2 “Medical Tourism destination in the world”.

Turismo médico: Brasil está no Top 2 destinos da prática



Segundo o Dr. Josué Montedonio, cirurgião plástico referência no litoral de São Paulo, o turismo médico era inicialmente realizado por pacientes em busca de tratamentos não disponíveis no seu país, mas que nos últimos anos passou a ser comum a busca por tratamentos em países onde o custo é menor, como o Brasil.

Além da questão financeira, Dr. Josué conta que a reputação dos cirurgiões-plásticos brasileiros é bem consolidada mundialmente, o que acaba atraindo pacientes de outros países.

Quando analisa as principais dificuldades em relação ao turismo médico, o cirurgião explica que as barreiras culturais, como o idioma e os preços absurdamente baixos devem ser levados em consideração pelo paciente.

Outro ponto citado pelo médico é que a procura costuma ser mais comum durante o verão brasileiro, inverno no hemisfério norte. “Eles aproveitam a temperatura mais amena nos seus países, que garante um pós-cirúrgico mais confortável”, explica.

Dr. Josué Montedonio



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto à recuperação e viagens pós cirurgia, o Dr. Josué afirma que a recomendação é de pelo aguardar pelo menos trinta dias para viagens de avião após procedimentos cirúrgicos maiores.

“Em voos longos a hidratação e movimentação são essenciais, além do uso da meia elástica e medicações que devem ser tomadas antes do voo, para evitar principalmente trombose”, explica o Dr sobre os cuidados durante a viagem.

Custo menor é um dos fatores que aumenta a procura de pacientes turistas pelo Brasil na hora de realizar cirurgias



O cirurgião da clínica AudiMontedonio finaliza comentando que o prazo de trinta dias garante que o médico acompanhe de perto as principais complicações e após esse período o acompanhamento pode ser realizado a distância, por meio de vídeo consultas. De acordo com ele, a globalização e avanços tecnológicos garantem um acompanhamento de qualidade mesmo a distância, se atentando apenas para questões culturais, como idioma, que podem dificultar a comunicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o Dr. Josué reafirma que essa prática requer muita cautela por parte do paciente, que deve fazer uma investigação profunda do profissional que deseja realizar a cirurgia, verificando credenciais, relatos e diferenciais. O preço não deve ser o único fator considerado.