Tuka Carvalho é a nova geração do showbusiness

Arthur Carvalho, conhecido como “Tuka”, tem no seu DNA a paixão pelo empreendedorismo e a visão de negócio na sua genética.

Começou a sua carreira aos 24 anos, como o responsável pelo artístico e eventos na rádio FM O Dia. Referência no Brasil em ditar tendências e consolidar sucessos no segmento do Pagode e Funk.

Com a sua habilidade de relacionamento, conquistou rápido o seu nome no mercado e implantou a sua visão de business no mundo fonográfico.

Não demorou para expandir os negócios e se tornou empresário de artistas e produtores de eventos.

Um de seus cases de sucesso foi a gestão de carreira com o cantor romântico Dilsinho. Começou do “zero”, em 2014 e está presente até hoje, em uma carreira que quebrou todos os recordes do Pagode e hoje transcende o segmento, se tornando um dos maiores artistas POPS do País.

Com a sua habilidade de relacionamento, conquistou rápido o seu nome no mercado e implantou a sua visão de business no mundo fonográfico

Criou projetos com os principais escritórios de música do Brasil. Um desses cases – é a COLLAB “Maratona da Alegria – Villa Mix”, que teve um recorde brasil da turnê com 86 mil pessoas, na edição de 2017.

Criou a ARCA A. Escritório de agenciamento de artistas e é sócio da GH MUSIC que faz a gestão de carreira dos artistas: Dilsinho, Mumuzinho, Menos é Mais e é responsável pela parte de eventos da WORK SHOW .

Com toda essa experiência e vivência no mercado, resolveu criar o PODCAST: BullDogShow. Um bate papo descontraído com artistas, empresários, produtores musicais/eventos e gravadoras/agregadoras digitais. A ideia é oferecer entretenimento sobre música, shows, histórias/tendências e mercado fonográfico, e claro, a opinião individual dos convidados sobre assuntos que estão no hype da internet. Mais uma ideia, do “imparável”, Arthur Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tuka Carvalho resolveu se desafiar e sair dos bastidores para estar em frente às câmeras e comandando o microfone em seu novo podcast, Bulldog Show. “Minhas expectativas são as melhores para esse projeto. Estou encarando como um bate papo com amigos e parceiros do mercado”, conta o CEO da Arca A e FM O Dia.O ‘BullDogShow’ abordará o ramo musical recebendo artistas, empresários, produtores e gravadoras para um bate papo descontraído para oferecer entretenimento sobre os bastidores de shows, histórias e tendências do mercado fonográfico. E, obviamente, os assuntos que estão em alta na internet e que Tuka sabe muito bem.

Tuka Carvalho resolveu se desafiar e sair dos bastidores para estar em frente às câmeras e comandando o microfone em seu novo podcast, Bulldog Show

“Vamos trazer muitos convidados bacanas, com pautas interessantes e com objetivo de levar informação e muito aprendizado. Não só para os espectadores, mas para mim também. Tenho certeza de que essa será uma oportunidade única de aprender sobre diversos assuntos”, revela Tuka.O podcast, com estreia para 01 de novembro, será gravado por temporadas com um episódio por semana, recebendo um total de 12 a 16 convidados. E um convidado que o novo podcaster quer receber? “Marcelo Falcão”, responde prontamente. O podcast estará disponível no Youtube e nas plataformas de streaming (Spotify, Deezer e Amazon Music Prime) nas noites de segunda-feira.