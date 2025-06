Tratores versáteis otimizam os manejos dos hortifruticultores

O Brasil é referência mundial quando se fala nos mercados de Hortifrútis (HF) e de flores. Na produção de frutas, por exemplo, somos o terceiro maior produtor global, atrás apenas da China e da Índia. Já no cultivo de hortaliças, o país também se destaca, com uma produção superior a 20 milhões de toneladas anuais, produzidas em aproximadamente 850 mil hectares e movimentando cerca de R$ 55 bilhões por ano. A atividade envolve mais de 800 mil produtores, a maioria da agricultura familiar, que se beneficiam do uso crescente de tecnologias que melhoram a produtividade e a sustentabilidade da lavoura. Na produção de flores e plantas ornamentais, o país ocupa mais de 15.600 hectares, representando 8% da quantidade cultivada no mundo, sendo que aproximadamente 97,5% dela é consumida internamente, com destaque para o estado de São Paulo, que concentra cerca de 40%.

Ambos os setores apresentam perspectivas positivas, com crescimento sustentado pela demanda interna e oportunidades de expansão internacional. No entanto, é importante que os produtores invistam na mecanização da produção, inovação tecnológica, sustentabilidade e capacitação profissional para enfrentar os desafios logísticos e de mão de obra, garantindo a competitividade e a sustentabilidade dos negócios. A utilização de tratores com alta tecnologia embarcada como os da LS Tractor, multinacional sul-coreana, com o coração brasileiro, no dia a dia dessas propriedades fazem a diferença na atividade.

Com foco em apresentar o que há de mais moderno na categoria, a empresa participa, com representação de duas concessionárias, da edição deste ano da Hortitec, Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, em Holambra/SP, de 25 a 27 de junho. O gerente da concessionária J.A, de Mogi Mirim/SP, Ademir Chiquetti Júnior, explica que os tratores são ferramentas versáteis. Na horticultura são usados em diversas etapas da atividade: preparo do solo, formação de canteiros, manejo das áreas abertas, plantio, adubação em cobertura, pulverização, adubação foliar e até a colheita. “Eles otimizam a retirada da produção do campo e o transporte até os caminhões que seguem para os centros de distribuição”, cita.

Já na produção de flores, esses equipamentos vão bem desde o preparo dos canteiros para o plantio, seja no campo aberto, seja no sistema indoor (estufas) com utilização de substrato no cultivo, onde os tratores são importantes para o manejo e logística dos insumos como o substrato para o cultivo principalmente para transportar até os locais onde serão colocados nos vasos para o cultivo de flores. “Outros produtores utilizam os tratores para a pulverização das flores com defensivos agrícolas, e também para o transporte dentro dos galpões e estufas ou áreas abertas, até os locais de armazenamento e embarque”, relata Chiquetti Júnior. Além disso, são utilizados no preparo do terreno ao redor das flores em cultivo a campo aberto, ou seja, acompanham todo o ciclo da cultura.

Tecnologias fazem a diferença

Os equipamentos mais utilizados para esses setores são aqueles voltados à agricultura familiar, como é o caso dos modelos recém lançados na Agrishow pela LS Tractor, J25H, MT2-27 e MT4-70, além dos modelos já consagrados da série “R” os modelos R50 e R65 e também o Plus 80 e 90. “Um dos principais diferenciais dos nossos tratores é o menor raio de giro do mercado, o que facilita muito as manobras nas áreas de cultivo com espaço restrito, evitando o pisoteio das plantas e reduzindo perdas, além de agilizar o serviço no campo”, relata, Astor Kilpp, consultor de marketing do produto da marca.

Outro destaque é a transmissão LS com sistema de reversão sincronizado e a maior quantidade de marchas disponíveis para estas tarefas e super super-redutor (Creeper), que proporciona uma gama extensa de marchas super reduzidas, a partir de 160 metro por hora, específicas para cada etapa do trabalho. Isso resulta em mais precisão e melhor desempenho operacional. De acordo com o consultor, a tecnologia de monitoramento do motor, com sensores de pressão do óleo e temperatura da água, garante segurança e tranquilidade ao operador, que pode focar no trabalho sabendo que o trator está operando dentro dos parâmetros ideais e protegido.

Outro ponto importante dos tratores LS é que são projetados para utilização de sua potência de forma econômica e um ajuste específico da máquina para cada tarefa, isto é possível com projetos de transmissão desenvolvidos para esta atividades da HortiFruticultura, um trator feito para entregar exatamente a performance esperada e sem adaptações, com maior número de opções de velocidade de trabalho do mercado, por exemplo os modelos de 50 e 65cv tem disponível 32 marchas de trabalho “Isso garante maior eficiência, melhor desempenho e mais rentabilidade nas operações”, completa Kilpp.

Público estratégico

A Hortitec é realizada em uma cidade estratégica, já que Holambra é reconhecida como o maior centro de produção e exportação de flores e plantas ornamentais da América Latina. O município responde por cerca de 80% das exportações e 40% da produção do setor florícola brasileiro. Além disso, é referência no cultivo de frutas de clima temperado, como pêssegos, maçãs, nectarinas e ameixas, citrus, sendo laranjas e limões e ainda hortaliças e legumes.

Este ano o evento chega a sua 30ª edição, com o intuito de acessibilizar aos produtores da região e de todo o Brasil, o contato com empresas expositoras, conhecendo as necessidades do setor e realizando negócios. É exatamente o que busca o diretor de vendas da Terrazul Tratores, Luís Augusto Simão de Souza, concessionária LS. “Esta é uma feira em que temos como foco estreitar os laços com os clientes que cultivam hortifrúti, e especialmente atingir aqueles que são das regiões de Piedade e Ibiúna”, diz. Já Chiquetti Júnior, que expõem há oito anos na feira, complementa que está animado e espera aumentar as vendas em 20%.

Sobre a LS Tractor

A LS Tractor é a marca de tratores da sul-coreana LS Mtron, integrante do LS Group – o 13º maior grupo empresarial da Coreia do Sul, com presença global, mais de 21 mil colaboradores e vendas anuais acima de 30 bilhões de dólares. Presente no Brasil desde 2013, com fábrica em Garuva (SC), a empresa atua no setor de máquinas agrícolas com uma linha de tratores voltada a diferentes perfis de produtores. Com mais de 70 concessionárias em território nacional, a LS Tractor tem ampliado sua presença no mercado brasileiro por meio de estratégias baseadas em dados, expansão da rede e adaptação tecnológica às demandas do campo.