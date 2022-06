Tinder genético? Em parceria com Genera, nova plataforma de romance é lançada baseada no DNA

Com o DNA é possível calcular se um casal terá mais ou menos atração química

Encontrar o grande amor nunca foi tão fácil, isso porque você não perderá tempo com pretendes que não tenham nada a ver com você. A proposta da plataforma DNA Romance, em parceria com a Genera, é que você dê “match” com uma pessoa pela probabilidade de par ideal a partir do DNA. Ricardo Di Lazzaro Filho, médico e especialista em genética e fundador da Genera, afirma que vários quesitos, além da atração física, contam na hora de amar alguém.

Ricardo é um medico renomado e já recebeu até o prêmio de “Inovadores com menos de 35 anos na América Latina 2020”, da revista MIT Technology Review



Muito se é falado sobre a química para ter o romance perfeito e essa expressão não está errada. Se apaixonar por alguém é uma reação química produzida pelo corpo, o que gera aquela atração pelo parceiro. Outro fator biológico para o amor acontecer é o DNA, por isso é possível encontrar o par ideal com base nos marcadores genéticos de cada pessoa.

Apesar da alta compatibilidade do resultado do teste, os fatores genéticos não são determinantes para que casais tenham um relacionamento duradouro, é preciso levar em consideração outros fatores externos que contribuem para uma boa relação



“Normalmente a atração física é a primeira a ocorrer quando conhecemos uma pessoa, após isso, outros fatores entram em ação, como gostos, desejos. A nossa genética entra como complemento desse “match”. A serotonina, neurotransmissor relacionado à felicidade, também pode ter conexão com o amor e pesquisas apontam que algumas variações no receptor de serotonina podem aumentar a propensão das pessoas engajarem em relacionamentos mais duradouros”, explica Ricardo Di Lazzaro Filho, médico e fundador da Genera.

“Estudos demonstram que o HLA influencia na composição dos odores corporais. Pessoas com diferentes marcadores de DNA, acham o cheiro um do outro agradável e são mais propensos a ter um relacionamento romântico duradouro”, diz Timothy Sexton



A plataforma entende que dentro do genoma humano há genes responsáveis pelas formas que nos relacionamos e esses genes podem influenciar diretamente nos relacionamentos, levando em consideração a combinação perfeita entre genes do parceiro. Usando uma base de dados e artigos científicos, o site permite que as pessoas façam o upload do seu teste genético na plataforma e, através de marcadores do DNA, é possível calcular se um casal terá mais ou menos atração química.



“O site utiliza um algoritmo que considera 100 marcadores de polimorfismo de nucleotídeo único (SNP), que leva em consideração o complexo de proteína HLA, que auxilia na resposta imune do organismo. Pesquisas concluíram que duas pessoas com variações diferentes do HLA têm maior probabilidade de sentirem atração uma pela outra. Além disso, também é possível prever a compatibilidade de personalidade, permitindo que você avalie a atração física com base nas fotos e detalhes biográficos”, conclui Timothy Sexton, doutor em genética populacional, CEO e fundador da DNA Romance.