TIM registra aumento de conexões durante apresentação de Justin Bieber no Rock in Rio

Operadora teve salto de 92% no tráfego de dados na Cidade do Rock em relação ao primeiro dia do evento

No último domingo (4), o Rock in Rio atingiu um volume colossal de tráfego de dados gerado pelo público na rede da TIM, que praticamente duplicou em relação à estreia do festival, na sexta-feira (2).

Ao todo, a operadora registrou 25 terabytes com envio de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, num aumento de conectividade de 92% em relação ao primeiro dia de shows. O volume é equivalente aos dados de mais de 11 mil episódios de séries em streaming, com alta definição de imagem.

O ponto alto aconteceu durante a apresentação do astro pop Justin Bieber, entre 23h e meia-noite.

O resultado confirma a robustez da infraestrutura montada pela TIM na Cidade do Rock, com 35 antenas, sendo 25 antenas para o sinal de 5G. A operadora superou em duas vezes as expectativas quanto ao uso da quinta geração de redes móveis, com 20% do tráfego de dados de dados ocorrendo por 5G, contra uma estimativa inicial de 10%. Já o número de conexões subiu 40% em relação ao primeiro dia do evento.

As velocidades médias registradas no 5G estão na ordem de 400mbps, com velocidade de pico superando a marca de 1 gigabite por segundo.