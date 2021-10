Em parceria com IZA, TIM apresenta projeto focado em empregabilidade de mulheres

Movimento liderado pela operadora reúne 40 empresas no total e nova campanha, criada pela BETC HAVAS, incentiva download de app gratuito com cursos e vagas de emprego

O movimento da TIM para ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho completa três meses com novas adesões e o lançamento de uma ampla estratégia de comunicação. Em campanha criada pela BETC HAVAS, a cantora IZA – embaixadora da iniciativa – estimula o uso da plataforma do projeto, o app Mulheres Positivas, em filmes para a TV e mídia digital.

O download do aplicativo, que oferece mais de 100 cursos de capacitação e vagas em diferentes regiões do país, também será incentivado em ações nas redes sociais, com influenciadoras que são vozes importantes na luta das mulheres. Participam nomes como Camilla de Lucas, Thelma Assis, Pequena Lo, Camila Loures, Niina Secrets, Giovana Heliodoro, Tia Má, Bielo e Cris Guerra, além das atletas embaixadoras da TIM no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e na Seleção Brasileira de Rugby.

“A campanha funcionará como uma chamada para que mulheres de todo o Brasil encontrem oportunidades de crescimento profissional e pessoal por meio do projeto liderado pela TIM. Mobilizamos, até o momento, 39 empresas em prol de mais espaço para as mulheres no mercado de trabalho”, comenta Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising e Brand Management da TIM.

O projeto tem o aplicativo Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabi Saad, como plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres

Lançado em julho, o movimento liderado pela TIM começou com nove companhias, além da operadora, e agora conta com mais 30, totalizando 40 empresas envolvidas (lista completa abaixo). O projeto tem o aplicativo Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabi Saad, como plataforma digital para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. Além da divulgação de vagas nessas empresas, o app traz cursos de capacitação também disponibilizados pelas organizações participantes.

O acesso a esses conteúdos é gratuito e clientes TIM navegam sem consumir seu pacote de dados. A iniciativa contempla ainda um programa de mentoria intercompany, focado inicialmente no desenvolvimento de carreira de mulheres das empresas participantes. A previsão é oferecer mentoria gratuita e voluntária para as mulheres da sociedade como um todo futuramente.