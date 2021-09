Inovação marca o futuro dos imóveis de luxo no litoral brasileiro

O técnico em transações imobiliárias e graduando em direito Thiago Rosa decidiu empreender.

É de Biguaçu a HOUSE BRASIL! O técnico em transações imobiliárias e graduando em direito Thiago Rosa decidiu empreender.

Thiago Rosa traz à Grande Florianópolis uma empresa com conceito internacional em sua concepção



Após atuar 10 anos como escrevente no Tabelionato Municipal, tratando com escrituras, contratos e regularizações, Thiago inovou o mercado imobiliário. O jovem empreendedor traz à Grande Florianópolis uma empresa com conceito internacional em sua concepção. Não é uma empresa convencional.

Thiago é referência no alto padrão e no luxo, participando de imersões nacionais.

“Ousamos para trazer o melhor aos clientes. Pois os imóveis voltaram a ser o grande investimento. A construção já é mais de 6% do PIB brasileiro” informa Thiago. O jovem é referência no alto padrão e no luxo, participando de imersões nacionais.