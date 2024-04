Thiago Oliveira emociona fãs ao celebrar os 11 meses de Ella

Em uma tarde de celebrações e reflexões, o apresentador Thiago Oliveira, conhecido por seu trabalho no programa “É de Casa” da TV Globo, e sua esposa Bruna Matuti, marcaram os onze meses de vida de sua filha, Ella. A data foi comemorada com um misto de alegria e nostalgia por parte do casal, que se viu emocionado com a velocidade com que o primeiro aniversário da pequena está se aproximando.

Thiago Oliveira e Bruna Matuti compartilham a alegria e a melancolia ao observarem os rápidos passos de Ella rumo ao seu primeiro ano de vida – Foto Daniela Arenhardt

“Vai com calma, tempo”, postou Thiago em suas redes sociais, compartilhando com seus seguidores o sentimento de ver sua filha crescer tão rapidamente. Em seu relato, o apresentador descreveu as características marcantes de Ella: “Minha princesa, falante, tudo chama de ‘mamá’, sempre risonha e simpática”. Segundo ele, Ella é uma criança que adora interagir com as pessoas, sorrindo e chamando todos para perto com sua pequena mãozinha.

Da risada às primeiras palavras, Thiago Oliveira e Bruna Matuti comemoram os onze meses de vida de Ella com alegria e muita emoção – Foto Daniela Arenhardt

Esses momentos familiares têm sido um porto seguro para o casal, que se dedica a aproveitar cada fase do crescimento da filha. Conforme Ella se aproxima de seu primeiro ano, os pais preparam-se para as novas etapas de descobertas e aprendizados.

Acompanhando cada novo passo e palavra, Thiago e Bruna encontram nos sorrisos e nas brincadeiras de Ella uma fonte de felicidade e inspiração, relembrando a todos que cada momento é precioso e único na vida de uma criança. A jornada de Ella até aqui é um lembrete da passagem do tempo e do amor que permeia a vida dessa jovem família.