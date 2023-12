Thiago Nigro, o “Primo Rico”, se revolta e cala críticos nas redes sociais com dados de seu crescimento financeiro de 2023

O influenciador digital, escritor e empresário brasileiro Thiago Lolkus Nigro, mais conhecido como “Primo Rico”, recentemente utilizou suas redes sociais para responder às críticas frequentes sobre a eficácia de seu trabalho na área de educação financeira. Com um patrimônio estimado em cerca de R$ 22 milhões, de acordo com informações do Infomoney divulgadas pelo jornal O Globo, Nigro apresentou detalhes dos seus investimentos durante o ano de 2023.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Thiago Nigro abordou as críticas que recebeu ao longo do ano, questionando sua expertise em finanças e a eficácia de seus conselhos. Ele compartilhou que foi alvo de questionamentos como: “Será que o Thiago realmente sabe algo sobre finanças?”, “Será que o que ele fala funciona?” e “Será que ele ganha dinheiro com investimentos?”. Em resposta a essas indagações, Nigro mostrou seu crescimento financeiro ao longo do ano através das suas aplicações.

O empresário, que recentemente celebrou seu casamento com a coach fitness, nutricionista e influenciadora Maíra Cardi, revelou dados específicos dos seus investimentos ao longo do ano, os quais foram compartilhados publicamente. Ele enfatizou que seu objetivo é inspirar sua audiência por meio de exemplos reais e resultados mensuráveis. “Essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, elas acompanham meu trabalho? Elas falam ou elas fazem?”, questionou Nigro, desafiando os críticos a avaliarem suas ações e próprios resultados.

Nos comentários do vídeo publicado no instagram os internautas não perderam tempo em expressar suas opiniões. Muitos destacaram a importância dos dados apresentados, proclamando “Contra dados não há argumentos”. Alguns defenderam o influenciador, apontando que a maioria dos críticos não compreendem o universo dos investimentos, comentando que “a internet hoje está cheia de juízes de plantão”. Outros adotaram uma abordagem questionadora, indagando se houve erros em suas estratégias ou se apenas acertos foram evidenciados.

Além do sucesso como influenciador financeiro, Thiago Nigro é o responsável pela plataforma Primocast, dedicada a abordar temas relacionados a finanças. Com sua abordagem, ele busca educar e motivar seu público a alcançar independência financeira.

Enquanto seu patrimônio atingiu a marca de R$ 22 milhões, Maíra Cardi, sua esposa, também construiu uma carreira sólida como coach de emagrecimento, modelagem e influência digital e alcançou entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões, segundo levantamento baseado no Jornal do Bolsão.