The Town apresenta melhorias e obras de infraestrutura do Autódromo de Interlagos

Governador do Estado, Tarcísio de Freitas e prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes participaram da coletiva de imprensa. Novidades sobre a montagem na Cidade da Música e conceito gastronômico do Market Square foram apresentados

Ocupando 360 mil m2 do Autódromo de Interlagos, o The Town vai reunir 500 mil fãs que viverão dias mágicos de muita música com conforto e qualidade. Para apresentar as obras de infraestrutura que garantem a realização do festival, aconteceu hoje – quinta-feira, dia 10 de agosto – uma coletiva de imprensa, na Cidade da Música, com a participação do presidente e criador do The Town e Rock in Rio, Roberto Medina, da vice-presidente de reputação de marca da Rock World, Roberta Medina, do Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

As obras, realizadas pela prefeitura, fazem parte de um projeto que começou a tomar forma há quase dois anos e contou com a expertise da equipe do The Town na orientação sobre as melhorias que poderiam ser realizadas, com objetivo de transformar o Autódromo de Interlagos em um local ainda mais bem preparado para receber, não só o novo festival, como outros grandes eventos que fazem parte do calendário da cidade.

Além das obras de infraestrutura, a coletiva também trouxe novidades sobre a gastronomia da Cidade da Música e anunciou o renomado Chef Alex Atala como o responsável pelo cardápio do Market Square, um espaço climatizado e dedicado à gastronomia de excelência. Os oito restaurantes do local convidam o público para um passeio por bairros da capital por meio da comida e quem participou do evento desta quinta-feira teve a oportunidade de experimentar o menu em primeira mão.

Outra novidade contada em primeira mão sobre o esquema de transportes para o festival, confirmado pelo Governador de São Paulo, é o funcionamento 24 horas de toda a rede de metrô e trens da CPTM. A partir da 00h00, durante os cinco dias de evento, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque. Desta forma, o público não precisa se preocupar com a volta para casa, podendo aproveitar o festival até ao fim e saindo com segurança da Cidade da Música.



A 23 dias do The Town, Roberto Medina lembrou que o projeto começou com um sonho de levar para São Paulo um grandioso festival, com a dimensão que a cidade merece. “Comecei a desenhar o The Town há alguns anos e, hoje, perto de sua primeira edição, ele já é considerado o maior festival de São Paulo, com 500 mil pessoas passando pela Cidade da Música durante os cinco dias de festa. Estamos na reta final da montagem, a poucos dias de entrarmos para a história, e é emocionante ver o sonho cada vez mais próximo de se tornar realidade, no dia 2 de setembro. Vamos viver dias mágicos, que ficarão marcados para sempre na memória das pessoas”, destacou Roberto.

O The Town estreia na grande metrópole no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos. Com mais de 235 horas de música, o The Town tem em seu line-up grandes nomes da música mundial como Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters.

O que mudou no Autódromo de Interlagos

As obras de infraestrutura e melhorias aconteceram tanto dentro, quanto no entorno do Autódromo de Interlagos, visando melhorar a acessibilidade e o conforto do público. Na parte interna, uma novidade importante é o nivelamento do terreno – preservando as características topográficas – para oferecer mais acessibilidade no deslocamento do público. Na área que ficam os palcos Skyline e The One, a organização aumentou a área em mais de 30.000 m2. Ainda no solo, 24 mil m2 de grama sintética estão sendo colocados, amenizando o calor e tornando o espaço mais bonito e confortável.



Outra grande mudança é no saneamento básico do Autódromo de Interlagos. Com a instalação de 50 km de tubulações para ligações de água e esgoto, será possível deixar o uso de sanitários químicos para trás. A Cidade da Música contará com oito polos de banheiros, com 680 cabines, espalhados por todo o terreno e conectados à rede pública de tratamento de esgoto.



Além do conforto, o público já habituado a frequentar eventos no Autódromo poderá encontrar também novas torres de delay. Elas garantem que os shows sejam ouvidos a grandes distâncias dos palcos e foram cuidadosamente escolhidas em termos de design para garantir a harmonia estética. Nas obras de infraestrutura foram usados 100 km de cabos elétricos, disponibilizando uma potência de 30 mil KVA e 3,2 mil pontos de energia. Já na parte externa, a prefeitura realizou a manutenção das áreas próximas, melhorias na iluminação e em equipamentos públicos, bem como a poda de arvores.

