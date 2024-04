The Calling escolhe São Paulo para lançar turnê mundial

Depois de uma espera prolongada devido a desafios logísticos, The Calling, uma das bandas mais queridas dos anos 2000, retorna ao Brasil com promessas de shows inesquecíveis e um reencontro emocionante com os fãs. A coletiva de imprensa que ocorreu ontem, em uma mansão luxuosa de São Paulo, não foi apenas um evento formal, mas uma verdadeira celebração.

Com um coquetel festivo em São Paulo, The Calling prepara o terreno para uma turnê que promete reconectar com os fãs brasileiros de longa data



O vocalista Alex Band compartilhou sua empolgação: “Estamos muito animados para voltar ao Brasil e compartilhar essa experiência única com nossos fãs. Este evento é uma maneira de nos reconectarmos com a mídia e os fãs, e de celebrar todas as memórias que Camino Palmero nos trouxe.”

A banda americana inicia sua passagem pelo Brasil com um evento íntimo para imprensa e convidados, marcando um novo capítulo em sua trajetória musical



Durante a coletiva, jornalistas e fãs tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos membros da banda, que não esconderam o entusiasmo pelo reencontro com o público brasileiro. A noite foi complementada com um coquetel que permitiu aos presentes interações mais descontraídas e pessoais.



Os organizadores do evento, Diego de Paula, Melly Ramalho, Marco Fernandes e Betinho Alves, não pouparam esforços para que tudo transcorresse sem contratempos. Segundo eles, cada detalhe foi pensado para garantir que os fãs tenham a melhor experiência possível durante a turnê.



A agenda da banda inclui 18 shows pelo país, prometendo noites de muita música e emoção, onde os clássicos do álbum Camino Palmero ganharão vida nova. Este retorno não só reafirma o vínculo da banda com os fãs brasileiros, como também marca uma nova fase na trajetória de The Calling, uma que promete ser tão memorável quanto as anteriores.