Terceira temporada de “Se Sobreviver, Case” está no ar no Multishow

O casal Mário Jr. e Bárbara Santiago desistiu da participação em “Se Sobreviver, Case” após uma semana e saiu do programa nesta segunda-feira (11/07). No lugar deles, um novo casal chega para enfrentar o teste de relacionamento mais extremo de todos os tempos.

Jordana Guimarães e Ferreira Araújo estão juntos há menos de um ano e namoram à distância. Ela, que tem 38 anos, é de Belo Horizonte, e ele, de 25 anos, é de São Paulo, e, juntos, acumulam mais de 200 mil seguidores nas redes sociais.

O casal acredita que a experiência de enfrentar desafios sem roupas no meio do mato vai proporcionar a eles uma relação mais intensa, já que precisam passar mais tempo juntos e se conhecer melhor antes do casamento. “Se Sobreviver, Case” vai ao ar de segunda à sexta, às 21h, no Multishow, com exibição simultânea no Globoplay.