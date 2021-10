“Ter uma opinião racista é crime?”, pergunta Monark no Twitter antes de seu podcast perder patrocínio do IFood e da Trybe

O podcast Flow, do qual Monark faz parte perdeu dois patrocínios por suas declarações no Twitter

Que Monark é um dos maiores defensores da tal liberdade de expressão defendida pela extrema direita, isso ninguém duvida. Mas para toda ação existe uma reação, principalmente quando falamos de associação de marcas com personalidades e influenciadores. A empresas ultimamente tem tido uma preocupação maior ao associar sua imagem a uma causa. E com o Ifood e a Trybe não foi diferente.



As marcas que patrocinavam o Flow Podcast encerraram suas parcerias com o programa por conta dos tweets de Monark. Ultimamente ele tem se posicionado a favor da liberdade de expressão. Como defensor ferrenho ele colecionou várias discussões com convidados de seu podcast nos últimos tempos.



Não satisfeito em expor sua opinião somente em seu programa, muitas vezes minimizando uma causa ou luta por parte de grupos minoritários, ele resolveu fazer suas publicações via Twitter. Em uma delas ele questiona: “Ter opinião racista é crime?”



A série de tweets pegou muito mal e com isso os patrocinadores IFood e Trybe optaram por encerrar a parceria com o Flow. Em comunicado o Ifood declarou ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favoreçam a diversidade e a inclusão e de acordo com a empresa, ela repudia qualquer ato discriminatório e diferentes tipos de preconceito. Pegou mal!