Telma Abrahão leva a Educação NeuroConsciente para o mundo

Especialista em Neurociência Comportamental Infantil fará palestras presenciais em três continentes

A autora do best-seller ‘Pais Que Evoluem’, Telma Abrahão lançou recentemente seu segundo livro, ‘Educar é um ato de amor, mas também é ciência’, onde aborda o impacto da biologia humana no comportamento infantil e tem feito a diferença na vida de milhares pais e filhos, através da Educação Neuroconsciente.



Telma Abrahão é biomédica, formada há mais de 20 anos e especialista em neurociência do desenvolvimento infantil (CRÉDITOS FOTOS: JAIME LEME)

Seus livros alcançaram o primeiro e segundo lugar na categoria Novidades em Maternidade, Paternidade e Relacionamentos na Amazon nessa semana. Agora, Telma dá mais um grande passo, se consolidando como palestrante internacional, e já tem data marcada para levar a neurociência por trás do relacionamento entre pais e filhos para vários continentes. Ela dará palestras de forma presencial em Miami, Portugal e Luanda na África, nos meses de setembro e outubro.

Começando por Miami, ela participará do evento “Mulher Protagonista”, no dia 24 de setembro. No dia 05 de outubro, a escritora fará uma palestra no Seminário Internacional “Família – Lugar de Afetos” em Lagos, região de Algarves em Portugal. Por último, no dia 20 de outubro, Telma fará uma palestra e workshop de 3h em Luanda, na África, o único continente em que seus livros ainda não são vendidos.

“Uma honra imensa chegar nos 4 cantos do mundo com a neurociência e uma grande alegria poder compartilhar esse conhecimento com tantos pais. A infância é a base da vida e o que acontece nessa fase impactará profundamente a saúde mental, física e emocional do futuro adulto.”, afirma Abrahão.

Telma Abrahão lançou recentemente seu segundo livro, ‘Educar é um ato de amor, mas também é ciência’ (CRÉDITOS FOTOS: JAIME LEME)

Telma Abrahão é biomédica, formada há mais de 20 anos e especialista em neurociência do desenvolvimento infantil. É idealizadora da Educação Neurosconciente, uma abordagem educacional que nasceu da necessidade e do desejo de levar conhecimento para todas as pessoas que se relacionam com crianças ou que desejam compreender mais profundamente sobre os impactos da infância na vida e na saúde do adulto, considerando a biologia humana e o desenvolvimento do cérebro infantil para compreender os desafios comportamentais vividos nas relações entre pais e filhos.