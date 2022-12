Telemedicina contribui na ampliação do acesso de milhões de pacientes aos serviços de saúde

Câmara aprova PL que autoriza e disciplina esse tipo de atendimento no país



O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira (13/12), o Projeto de Lei 1998/2020 que autoriza e disciplina a prática de telemedicina no Brasil.

De acordo com a nova Lei, considera-se telemedicina a “transmissão segura de dados e informações médicas, por meio de texto, som, imagens ou outras formas necessárias para a prevenção, diagnóstico e tratamento, incluindo prescrição medicamentosa e acompanhamento de pacientes”.

“A telemedicina contribuirá — sem dúvida e de forma significativa — para ampliar o acesso de milhões de pacientes aos serviços de saúde, das redes pública e privada, em todo o país, além de reduzir o custo dos serviços de saúde, o desperdício de recursos públicos e otimizar a utilização de mão-de-obra especializada”, afirma a advogada e especialista em Direito Médico Mérces da Silva Nunes.

A telemedicina deverá ser realizada por livre decisão do paciente ou de seu representante legal e sob a responsabilidade profissional do médico — e deverá obedecer aos princípios da autonomia, da beneficência, da justiça, da não maleficência, da ética, da liberdade e da independência do médico e da responsabilidade digital.

A nova lei estabelece, ainda, que compete ao Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamentar os procedimentos mínimos que deverão ser observados na prática pelos profissionais.