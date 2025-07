Taise Azevedo impulsiona caminhos legais para brasileiros que desejam imigrar para a Irlanda

Com carreira construída em quatro países e foco no atendimento a brasileiros na Irlanda, a advogada Taise Azevedo se destaca no cenário da imigração internacional. Sócia do escritório McGrath Mullan LLP e especialista em Direito Imigratório, ela é qualificada como advogada no Brasil, Portugal, Irlanda e Inglaterra e País de Gales. Atua há mais de seis anos na Irlanda, onde já auxiliou centenas de brasileiros a conquistar permissões de residência e cidadania.

Referência entre a comunidade brasileira na Irlanda, Taise também lidera iniciativas como o Passaporte Jurídico e o projeto Imigração na Irlanda.



Além da atuação direta com clientes, Taise é cofundadora do projeto Passaporte Jurídico, criado para ajudar profissionais da área jurídica a se recolocarem no mercado internacional. Também é fundadora da comunidade Imigração na Irlanda, voltada a orientar brasileiros sobre o tema, e representa o escritório oficial de assistência jurídica para a Embaixada Brasileira na Irlanda.



Para Taise, o panorama atual da imigração irlandesa continua favorável, impulsionado por políticas inclusivas e diversas opções para imigrantes qualificados.



“O país tem se destacado por suas iniciativas inclusivas, com uma gama de opções para imigrantes qualificados”, afirma, destacando áreas como tecnologia da informação, engenharia, marketing, saúde e construção civil como setores em alta demanda.

Com formação jurídica em quatro países, Taise integra a rede internacional de especialistas da Nationwide Immigration, oferecendo suporte estratégico a imigrantes.



O perfil mais comum de brasileiros atendidos por ela é o de estudantes que chegam ao país por meio de intercâmbios e, posteriormente, conseguem se inserir no mercado de trabalho. Trabalhadores qualificados, principalmente da área de tecnologia, também compõem uma parte significativa dos casos.

Os vistos e autorizações mais frequentes no seu trabalho envolvem permissões de trabalho — como o Critical Skills Employment Permit e o General Employment Permit — além de reunificação familiar e cidadania irlandesa. Ela ressalta, no entanto, que as autoridades têm se tornado mais rigorosas, o que torna essencial o cumprimento preciso dos requisitos e paciência diante dos prazos de espera.



Entre os muitos casos de sucesso, alguns marcaram sua trajetória de forma especial. Um deles foi o de uma brasileira que vivia há 10 anos na Irlanda sem permissão e teve a situação regularizada. Em outro, um imigrante em situação de rua conseguiu conquistar o direito de permanecer legalmente no país. “Mesmo em situações difíceis, é possível encontrar soluções legais para regularizar a situação de imigrantes”, relata.



Desde que passou a atuar em parceria com a Nationwide Immigration, Taise ampliou ainda mais a sua rede de apoio ao imigrante. Para ela, essa colaboração estratégica proporciona aos clientes acesso a uma rede internacional de especialistas, o que facilita o processo e aumenta as chances de sucesso. “Essa colaboração é essencial para garantir que todas as variáveis sejam consideradas”, afirma.



Para quem está iniciando o planejamento migratório, Taise aconselha compreender bem o objetivo e o tipo de visto mais adequado para cada caso. Ressalta também a importância de buscar orientação profissional desde o início e evitar confiar em informações não verificadas. “Evitar procrastinar e começar o quanto antes, pois o processo de imigração pode levar tempo.”



Interessados em entrar em contato com Taise podem fazê-lo diretamente pelo site mcgrathmullan.ie, pelo e-mail tazevedo@mcgrathmullan.ie, ou pelo Instagram @taisehazevedo.