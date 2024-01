Supermodel brasileira Adriana Lima é atacada em programa da Alemanha

Recentemente, a top model brasileira de renome internacional, Adriana Lima, concedeu uma entrevista ao programa Stern TV (em tradução: Estrela de Televisão), na qual foi constantemente atacada pela apresentadora Frauke Ludwig. Os teores dos ataques sofridos por Adriana diziam respeito a aparência dela e o seu envelhecimento devido à idade.

Depois ter sido exibida uma reportagem que falava sobre Adriana ter envelhecido e engordado: “Nossa convidada de honra tem uma ótima aparência, mas ela mudou. E ela sabe disso também”, a supermodelo brasileira afirmou: ”Eu tinha 16 anos, eu nunca vou ter 16 anos de novo e tudo bem. Hoje eu tenho 42 anos e sou uma mulher madura. Tanto me dizer todo dia de manhã que me aceito”. Após a fala de Adriana, o programa seguiu tentando constrangê-la, por meio apresentadora Frauke Ludwig que disse: “Acho que não é muito fácil envelhecer publicamente”. Logo em seguida, desconfortável e consternada, Adriana completou: “Não, não é fácil. Especialmente para as mulheres têm muita pressão’.

Vale lembrar, que em novembro de 2023, ao comparecer ao evento pré-estreia do filme Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, em Los Angeles, Adriana Lima já foi criticada pela sua aparência e acusada pelos internautas de realizar procedimentos estéticos. A supermodelo, no entanto, respondeu em seu story no Instagram: ““Rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros… Obrigada por sua preocupação”.

Adriana, em outra postagem completou: “É um corpo em transição agora, porque eu tive um bebê. Acabei de gerar uma vida, e é uma grande bênção. Cada corpo tem uma reação diferente com a gravidez e pós-gravidez. Tem que se exercitar todos os dias e praticar a aceitação com as mudanças, e eu luto todos os dias. Tenho que me lembrar de que sou humana. Fico insegura aqui e ali. Então, todos os dias aprendo coisas novas. E com a idade, o corpo reage de maneira diferente. Mas está tudo bem, estou aprendendo”. Devido a essas acusações e sotaques sofridos pela modelo, a atriz Marina Ruy Barbosa saiu em defesa dela e disse que a “Até quando vai existir esse tribunal da internet em relação à aparência das mulheres? PAREM! Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou agradar a opinião alheia. Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem”.