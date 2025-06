Summit Cidades 2025: primeiro dia de evento reúne mais de 7 mil pessoas em Florianópolis

Com mais de 7.000 participantes no primeiro dia, o Summit Cidades 2025 teve início nesta terça-feira (24), em Florianópolis, reunindo gestores públicos, lideranças, especialistas, empreendedores e representantes da sociedade civil de todo o país. O evento segue até quinta-feira (26) e se consolida como um dos maiores encontros sobre cidades inteligentes e inovação pública da América Latina e o maior do segmento no Brasil.

Mais de 200 atrações mobilizaram os participantes em 15 experiências simultâneas – outras 400 são esperadas para os próximos dias do evento.

O ex-presidente da República Michel Temer

De acordo com o CEO do Summit Cidades, Marcelino Ito, a qualidade dos palestrantes e a importância dos temas mobiliza mais participantes a cada ano. “É nas cidades que os desafios se apresentam, e é nas cidades que surgem muitas das soluções. Conectar gestores e especialistas para essa troca de conhecimentos gera conteúdos e resultados muito ricos, que podem transformar realidades nos municípios”, declarou.

Uma das palestras mais aguardadas do evento, do ex-presidente da República Michel Temer, atraiu centenas de participantes e encheu todos os palcos simultâneos do Summit Cidades. Recebido com grande expectativa por autoridades, ele abordou o tema “A Constituição Federal e o Brasil de hoje”. Temer destacou o papel central dos municípios no pacto federativo e defendeu uma maior descentralização de recursos e responsabilidades. “São os municípios que fortalecem o Estado, e o Estado que fortalece a União. Essa é a verdadeira concepção federativa. A origem dos Estados e da União está na figura do município”, afirmou.

Outro destaque do primeiro dia foi o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que apresentou o painel “Espírito Santo Digital: Governo que Inova, Estado que Avança”.

Ele explicou como a tecnologia tem sido uma aliada fundamental para melhorar a prestação de serviços públicos e transformar a vida da população.

Segundo Casagrande, o estado tem investido em soluções digitais para oferecer cerca de 600 serviços à população, dos quais mais de 250 já estão totalmente digitalizados. Uma das plataformas criadas permite que os cidadãos tenham uma conta personalizada e possam acessar o que precisam por texto ou voz, com o auxílio de inteligência artificial.

Prêmio Pata Dourada

O Summit Cidades foi homenageado com o prêmio Pata Dourada, concedido pela Associação Irmãos DAMF Animais de Assistência e Terapia. A premiação foi entregue ao presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese), Mauro Fiuza. A associação atua na promoção e garantia de direitos das pessoas com deficiência, além de lutar pela consolidação da Lei do Cão-Guia no Brasil.