Startup Kornerz reestrutura modelo de negócio e cria uma rede de bem-estar social

Com objetivo de quebrar paradigmas e ligar as pessoas aos seus propósitos e interesses comuns, promovendo bem-estar social, desenvolvimento humano e autoconhecimento. A startup, já reconhecida pelo mercado, muda o rumo do negócio e passa a ter como objetivo levar para o mundo uma nova forma de se conectar.

Com a reestruturação, a empresa pretende auxiliar as pessoas a trilharem novos caminhos, ao utilizar a tecnologia como aliada. A Kornerz foi criada a partir do programa de pré-aceleração Lemonade, idealizado pela Fundepar – Fundep Participações S.A., que identifica e desenvolve empresas emergentes de base tecnológica de origem acadêmica, com alto potencial de crescimento e de geração de produtos inovadores para a sociedade. Seu projeto foi vencedor e recebeu o prêmio de startup “sangue nos olhos”.

Gabriel Faleri, Khalil Sautchuk e Bellmond Viga

Em 2022, no auge do sucesso, seus idealizadores e cofundadores, Khalil Sautchuk (CEO), Bellmond Viga (Diretor Operacional) e Gabriel Faleri (CTO), perceberam que poderiam expandir. A ideia começou a tomar forma quando Khalil, Bellmond e Gabriel começaram a conectar pessoas com interesses em comum para fazerem vídeo chamadas e conversarem. As conexões foram feitas com pessoas do Brasil, Estados Unidos, Dubai, Londres entre outros países. A experiência e os feedbacks foram tão positivos que eles desenvolveram um aplicativo, que atua por meio de videochamada e conecta pessoas com interesses e valores em comuns.

“Entendemos a importância do tempo na vida das pessoas, queremos que na hora de lazer, elas possam agregar valor às suas vidas, por isso, acreditamos que conectá-las a partir de seus propósitos, é revolucionário”, comenta Khalil.

O objetivo da Kornerz agora é quebrar paradigmas e ligar as pessoas pelos seus propósitos e interesses comuns, promovendo bem-estar social, desenvolvimento humano e autoconhecimento. Auxiliando a humanidade a trilhar novos caminhos, utilizando a tecnologia como aliada.

A Kornerz é uma rede social que atua por meio de videochamada e conecta pessoas com interesses e valores em comuns. Após baixar o app e efetuar o cadastro, basta apenas um clique para acessá-lo. A chamada é realizada de maneira aleatória e individual com os demais usuários, com duração média de um a cinco minutos. O aplicativo está disponível na versão BETA para download nos sistemas Android e iOS.