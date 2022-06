Startup de serviços ambientais já plantou mais de 2 milhões de mudas desde o surgimento, em 2013

A PlantVerd atua com foco em recuperação de áreas degradadas em todo país e alerta para necessidade de reflorestamento

A importância da preservação do meio ambiente está diretamente ligada não só ao equilíbrio ecológico, mas também à continuidade da produção de alimentos, o que é essencial à vida humana.

Através da ação de desmatamento, o solo fica mais exposto, mas quando existe uma cobertura florestal, a árvore e as florestas contribuem para ajudar com que a água se infiltre e reabasteça o lençol freático

Por isso, o reflorestamento com base em estudos e pesquisas sobre as espécies de composição de cada bioma, é essencial para o Brasil e o mundo. A PlantVerd, startup que opera na execução de serviços ambientais para a recuperação de áreas degradadas em todo o país, realiza esse trabalho de reflorestamento de maneira eficiente e é responsável por mais de 3,2 milhões de mudas plantadas e 700 km de aceiros e cercas construídas para proteger novas florestas.

Segundo o CEO da Startup, Antônio Borges, muitas vezes é mais importante reconstruir uma área rural próxima a uma nascente do que dentro de uma cidade. A água doce é elemento indispensável para a manutenção da vida na terra. Diante disso, a conservação e a recuperação das nascentes de água são instrumentos essenciais para a manutenção e a qualidade de vida no planeta.

Com mais de 2 milhões de mudas plantadas desde seu surgimento, a PlantVerd iniciou, em 2013, uma parceria com o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), empresa focada na restauração e proteção das florestas brasileiras. A startup ainda agrega outros números importantes, como o de 1.587 hectares recuperados, 52.904 kg carbono neutralizado (por dia) e 1.469 campos de futebol.

Antônio Borges, de 34 anos, é advogado de formação, mas encontrou um novo nicho e mudou a sua direção profissional quando notou o grande volume de multas ambientais acumulado por diversas companhias. Hoje, ao lado dos sócios, o engenheiro ambiental José Reinaldo Bandeira e o engenheiro agrônomo Danilo Seiji Taba, Antônio está à frente da PlantVerd, empresa de serviços florestais com sede em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Foto: CEO da Startup, Antônio Borges

“A PlantVerd é incumbida da missão, realizando a restauração florestal com mudas de espécies nativas, e, cada vez mais, com mão de obra formada por ex-presidiários, entrelaçando impacto social e ambiental”, relata a empresa em seu site.

Entre as etapas realizadas pela startup, estão a consultoria, elaboração de projetos ambientais e execução de serviços florestais. A PlantVerd atua com recuperação de nascentes, plantio compensatório e restauração de áreas com espécies arbóreas nativas, entre outras atividades.