Startup de inclusão financeira nos Estados Unidos recebe aporte da Bossa Invest e de João Kepler

Uma nova iniciativa promete revolucionar a vida financeira de imigrantes brasileiros e Latinos nos Estados Unidos. A startup Monkey Money, fundada por brasileiros e com sede na Filadélfia, recebeu um importante aporte da Bossa Invest e do investidor João Kepler. A fintech nasce com o propósito de oferecer soluções acessíveis, descomplicadas e voltadas para as necessidades reais de quem vive fora do Brasil.

O aplicativo Monkey Money oferece uma conta digital de fácil abertura, utilizando apenas o passaporte brasileiro e um endereço nos EUA. Além disso, disponibiliza um cartão de débito Mastercard com liberação imediata, transferências instantâneas para o Brasil e movimentações gratuitas entre contas Monkey Money em território americano, tudo isso sem a burocracia e as taxas abusivas que ainda dificultam o dia a dia financeiro dos imigrantes.

A proposta da fintech chamou a atenção da Bossa Invest, uma das Venture Capital mais ativas da América Latina, e da Equity Fund Group, liderada por João Kepler. O apoio financeiro e estratégico dessas instituições reforça a credibilidade do projeto, que já apresenta forte aderência entre os usuários e tração inicial promissora.

Simone Salgado empreende há mais de 20 anos nos EUA.

Para investidores visionários, o Monkey Money representa uma rara combinação de impacto social e alto potencial de retorno. A solução atende um público historicamente negligenciado pelos bancos tradicionais, mais de 2,1 milhões de brasileiros nos Estados Unidos e oferece um modelo de negócio escalável, com possibilidades reais de expansão para outras comunidades brasileiras ao redor do mundo.

A plataforma se destaca por unir tecnologia intuitiva, propósito claro e um forte senso de comunidade. Com base em valores como acessibilidade, inclusão e inovação, a fintech não apenas resolve problemas práticos, mas também fortalece a autonomia financeira de seus usuários. É um passo relevante rumo à democratização dos serviços financeiros no exterior.

O investimento é parte da rodada de captação que está em andamento, com o objetivo de acelerar o crescimento da startup, expandir funcionalidades e ampliar sua base de clientes. Para quem busca investir em equity em um negócio digital com propósito, o Monkey Money se apresenta como uma oportunidade sólida e conectada às tendências globais de fintechs com impacto e vocação social.

Com liderança feminina à frente, representada por Simone Salgado empresária com mais de 25 anos de experiência internacional no setor de câmbio, o Monkey Money surge não apenas como um produto financeiro, mas como um movimento transformador para brasileiros no exterior.

Os interessados em conhecer mais sobre o projeto ou avaliar possibilidades de investimento podem acessar o site www.monkeymoneyapp.com ou entrar em contato diretamente com a fundadora da startup por e-mail: contact@monkeymoneyapp.com