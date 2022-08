Startup criada por um brasileiro e dois franceses aposta na telemedicina para ampliar cobertura de urologia ao redor do Brasil

Healthtech Omens, de saúde masculina, recebe aporte de R$ 10 milhões liderado pela VOX Capital

A Healthtech Omens surgiu durante a pandemia e aposta na telemedicina para ampliar cobertura de urologia no Brasil. A plataforma serve para conectar pacientes e profissionais ao redor do Brasil, por meio de consultas remotas.

Saúde masculina ainda é revestida de tabus e preconceitos no Brasil

Para acelerar o crescimento, a startup acaba de receber um investimento de R$ 10 milhões liderado pela VOX Capital – os fundos Green Rock, Aimorés Investimentos e Incubate Fund também acompanharam a rodada.

A Saúde masculina ainda é revestida de tabus e preconceitos no Brasil e por isso homens deixam de se cuidar como o indicado, ainda que 52% destes sofram de alguma doença crônica. Para piorar, cerca de 50% dos homens brasileiros jamais consultaram um urologista.

Olivier Capoulade, o cofundador e CEO da Omens

A Omens é dona de uma plataforma especializada em saúde masculina voltada diretamente ao paciente. Na proposta atual, hoje focada em saúde sexual, o homem escolhe entre as patologias listadas (problemas de ereção, ejaculação precoce, perda de libido ou outros problemas), responde a um questionário e é direcionado para uma consulta com um urologista.

O atendimento pode ser realizado por chamada de vídeo, ligação telefônica ou mensagem. O médico pode recomendar medicamentos, remédios manipulados ou até atendimento psicológico – disponível dentro da plataforma. Há também conteúdos informativos em blog e no Instagram e em diferentes canais de podcast, além de vídeos e cursos para saúde sexual.

Morgan Autret, Olivier Capoulade e João Brunhara

“Existe muita carência de médicos especialistas em saúde masculina fora do Sudeste: dos apenas 5 mil urologistas formados no Brasil, 30% deles estão concentrados na cidade de São Paulo. Com a telemedicina, conseguimos democratizar o atendimento e ganhar eficiência”, afirma Olivier Capoulade, CEO da Omens.

A startup já atendeu cerca de 20.000 pacientes, espalhados pelo Brasil inteiro – a consulta custa a partir de R$ 79. Capoulade afirma que 90% dos atendimentos são solucionados com a telemedicina. Nos outros 10% que exigem um acompanhamento mais próximo, o paciente é reembolsado e encaminhado para uma consulta presencial.

Fundada em 2020 pelos amigos franceses Morgan Autret e Olivier Capoulade, que se conheceram trabalhando na operação do Ubercopter no Brasil, e pelo urologista brasileiro formado na USP e em Harvard João Brunhara, a healthtech foi inspirada em modelos similares já existentes na França e EUA.

Com o novo aporte, a meta da Omens é ganhar escala: a expectativa é atingir 150 mil pacientes em um período de até 24 meses. No médio prazo, além de preparar uma oferta B2B, a empresa também planeja expandir o serviço para outras vertentes como a dermatologia e a nutrição, sempre com ofertas relacionadas ao bem-estar masculino e à saúde integrada.