Startup brasileira usa inteligência artificial para ajudar empresas a se profissionalizarem nas redes sociais

Jovem casal expande a startup Social Media Express profissionalizando as redes sociais com a utilização de Inteligência Artificial

A startup Social Media Express, fundada pelo jovem casal Deco e Fernanda Carbosa, tem se beneficiado do aumento da demanda por serviços de marketing digital após a pandemia.

A empresa oferece criação de conteúdo profissional para empresas, clínicas e profissionais, com uso de inteligência artificial (IA) para organizar e criar materiais, e tem visto seu número de colaboradores e clientes mensais crescerem significativamente.

Segundo os fundadores, o momento é propício para que as empresas invistam no ambiente digital e se conectem com os consumidores, já que as redes sociais ganharam mais de 190 milhões de novos usuários em 2022. Para 2023, a expectativa da Social Media Express é de um crescimento de 30%.

“A internet passou a ser o currículo digital de qualquer pessoa ou profissional e, desde a criação da Social Media Express, sabíamos que isso seria inevitável e um caminho sem volta”, afirmou Deco. A startup utiliza a Inteligência Artificial (IA) para organizar e criar materiais, oferecendo um diferencial aos seus clientes.

Com tanto sucesso, a Social Media Express tem sido sondada por grupos norte-americanos de investimentos e tem sido considerada a maior agência do mundo em número de clientes ativos mensais. “É honroso ser alvo destes grupos de investimentos, ainda mais de fora do País”, comemorou Deco.