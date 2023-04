Startup brasileira conquista mercado europeu de bicicletas urbanas

Com sua qualidade e inovação, a RIVA Cycles ganha espaço em países como Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça

A RIVA Cycles, uma startup brasileira que produz, vende e exporta bicicletas urbanas, está fazendo sucesso no mercado europeu. Países como Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça estão abraçando a marca, que já exporta cerca de 3.000 bikes anualmente.

Com sua abordagem 100% digital, a startup brasileira conquista o mercado internacional de bicicletas urbanas com qualidade e sustentabilidade

A empresa começou a ser vista internacionalmente por meio da procura orgânica nas redes sociais. “Começamos a observar o engajamento no Instagram e no atendimento por chat em nosso site um interesse de clientes europeus em comprar nossas bikes, perguntando se entregávamos em seus países. Alguns deles até achavam que éramos uma marca europeia. Isso chamou a nossa atenção para aquele mercado, mais maduro no uso de bikes urbanas.”, diz o empresário Juliano Dantas.

Mesmo diante de uma infinidade de marcas internacionais já consolidadas no segmento e que tomam conta do mercado europeu, a RIVA se destacou por suas inovações, design arrojado e qualidade dos componentes e materiais utilizados na fabricação das bicicletas.

Bicicletas urbanas brasileiras se destacam no mercado europeu



“Nós criamos e desenvolvemos desde bikes associando o clássico e moderno, como a Cypress, até bikes com apelo muito funcional, como a Pronta, que é equipada com uma correia de carbono e nylon no lugar da tradicional corrente de metal e pneu airless (sem necessidade de calibração e à prova de furos), ou a Exige, mais esportiva com geometria mais agressiva e garfo de carbono”, explica Dantas.

As bikes da RIVA possuem uma média de preços que varia de R$4,3 mil a R$5,9 mil no Brasil. Além de priorizar produtos com materiais e componentes de excelente qualidade, a marca também busca oferecer soluções sustentáveis, usando inovações como o desenvolvimento de selins revestidos com fibra de folha de abacaxi, como alternativa ao couro ou revestimentos com polímeros (plásticos).

A RIVA Cycles começou seu negócio de forma 100% digital e se mantém assim até hoje. Com suas bikes inovadoras e sustentáveis, a startup brasileira está conquistando espaço em um mercado já consolidado e se tornando referência em mobilidade urbana.