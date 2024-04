Spotify tem quase US$ 4.5 bilhões gerados por artistas independentes em 2023

No ano de 2023, os artistas brasileiros foram escutados pela primeira vez por usuários no Spotify quase 10 bilhões de vezes. Foram quase US$ 4.5 bilhões gerados no último ano.



Esses são alguns dos dados que o Spotify divulgou entre as principais descobertas de Loud&Clear 2024 para o Brasil. O relatório anual de economia do streaming de música fornece um recurso valioso para artistas, fãs e indústria, compartilhando novos dados sobre os pagamentos de receitas geradas no Spotify.



No ano passado, o Spotify registrou o maior pagamento anual de um único varejista à indústria da música com mais de US$9 bilhões. Esse valor significa quase três vezes mais do que há 6 anos. Comparado a 2022, as receitas geradas por artistas brasileiros somente no Spotify cresceram 27%.

O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$ 100 mil em receitas somente no Spotify mais que triplicou desde 2018. O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$ 50 mil em receitas somente no Spotify também aumentou mais que três vezes desde 2018.



Mais de 70% de todas as receitas geradas por artistas brasileiros no Spotify em 2023 foram de artistas ou gravadoras independentes. A nível global, este número responde por 50% de toda a receita gerada em 2023. Totalizando quase US$ 4.5 bilhões, isso representa um aumento de 4 vezes desde 2017.

O Spotify conta com mais de 100 milhões de músicas, incluindo mais de 5 milhões de títulos de podcast, de maneira gratuita. São mais de 602 milhões de usuários ativos, incluindo mais de 236 milhões de assinantes do Spotify Premium, em mais de 180 mercados.