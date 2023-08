Sorotears é o colírio revolucionário para alívio aos olhos secos

Sorotears pode refrescar e rejuvenescer seus olhos

A síndrome do olho seco, uma condição comum que afeta até 52% da população mundial, agora possui uma solução revolucionária personalizada para as necessidades de cada indivíduo. O Hemocentro São Lucas (HSL) em colaboração com a Universidade Federal de São Paulo (UFESP) apresenta o Sorotears, um colírio autólogo de soro que promete alívio personalizado para diversas condições oculares, especialmente a síndrome do olho seco desencadeada por fatores como a Síndrome de Sjogren, artrite reumatoide, hipertireoidismo e Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (GVHD) pós transplante de medula óssea.

Aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2018, o Sorotears passou por uma avaliação criteriosa pelo Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina – EPM-UNIFESP. O tratamento envolve a extração de uma pequena quantidade de sangue do paciente, processando-o em um laboratório especializado para isolar componentes do soro contendo fatores biológicos como proteínas, anticorpos e fatores de crescimento. Esses componentes são então utilizados para formular um colírio autólogo de soro personalizado.

Diga adeus aos olhos secos com o tratamento personalizado Sorotears

O Dr. Elíseo Sekiya, Presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Hemomed (IEP), que liderou o desenvolvimento, explica o processo: “A produção do colírio autólogo começa com uma pequena amostra de sangue do paciente. Em um laboratório especializado, as células sanguíneas são separadas do soro, que contém os componentes biológicos usados para criar o colírio.”

Iniciando a jornada de tratamento envolve a prescrição de um oftalmologista, seguida por um processo similar à transfusão autóloga de sangue no departamento de hemoterapia. Isso inclui a coleta de sinais vitais, testes de anemia, entrevistas de triagem e coleta de sangue para a produção do colírio e testes sorológicos.

Dr. Elíseo Sekiya, Presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Hemomed

“Por meio de estudos, vimos melhorias significativas nos sintomas do olho seco, incluindo a redução de vermelhidão e desconforto, em pacientes usando os colírios autólogos do Sorotears quatro vezes ao dia por três meses”, revela o Dr. Elíseo. Notavelmente, nenhum efeito colateral grave foi relatado, tornando o Sorotears uma opção segura e inovadora para a síndrome do olho seco.

“Os colírios autólogos Sorotears oferecem tratamento inovador e seguro para a síndrome do olho seco”, enfatiza o Dr. Elíseo. É fundamental observar que esse tratamento requer prescrição de um oftalmologista. Se você foi diagnosticado com síndrome do olho seco, consulte seu médico sobre os colírios autólogos Sorotears para uma solução personalizada para sua condição.