Produtora de Rennan da Penha, Hitzada, anuncia contrato com a Sony Music

Sony atuará no processo de distribuição dos artistas do selo nas plataformas digitais

A gravadora e produtora Hitzada, projeto do DJ e produtor Rennan da Penha em conjunto com os empresários Leonardo Gomes e Lucca, que também faz parte do casting de artistas, celebra uma conquista importante nesta terça-feira (06). O selo acaba de assinar um contrato com a Sony Music para a distribuição dos artistas da Hitzada nas plataformas digitais.

Por Rennan já ser artista da Sony há alguns anos, o processo de escolhê-la para a função de distribuição de lançamentos de seu selo foi natural. O catálogo Hitzada inclui artistas do funk, pagode e rap, como Negrosim, cantor de funk; Cabelão do Turano, DJ e produtor; Lucca, cantor de rap e love song; Julia Bacellar, DJ, cantora, produtora e apresentadora do programa semanal “Pra Todas Elas” na rádio FMODia; e o cantor Luidd, nova aposta do pagode.

O selo, criado em 2020, é a realização de um sonho do produtor carioca. Funcionando como produtora e gravadora, a Hitzada visa dar suporte a artistas promissores do funk e outros gêneros musicais, abrindo portas para novos talentos da cena independente.

“Quero fazer pela garotada o que tanto queria que fizessem por mim no início da carreira. Quando comecei, não tinha quem me orientasse e, por isso, passei por muitas dificuldades para chegar onde estou hoje”, explica.

“Tem muita gente talentosa na favela, esperando apenas uma oportunidade de mostrar seu trabalho. A Hitzada vem exatamente para preencher esse espaço”, acrescenta o artista.

Essa parceria entre Sony e Hitzada promete muitos projetos. Só neste mês, vão ser lançados o single “Complexo da Penha”, que conta com o próprio Rennan, o cantor Lucca e o rapper Rodd e a música “Paga pra mim”, de Julia Bacellar em parceria com O Mandrake e Aline Amorim. Ainda haverá o lançamento do EP de Luidd, que está sendo gravado em parceria com Lincoln de Lima – produtor musical que já trabalhou com grandes nomes como Ferrugem e Dilsinho.

“Quero alçar voos mais altos e diversificar cada vez mais meus negócios e empreendimentos, sempre almejando um futuro melhor e sem me esquecer da minha raiz”, conclui o DJ.