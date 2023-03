Sonho realizado: Hermerson Gentil alcança sucesso no YouTube com canal de games

O jovem piauiense, de apenas 16 anos, ficou famoso nas redes e nas comunidades de aficionados por videogames

Para muitos colegas de escola, Hermerson Gentil é um menino tímido e reservado. Para os mais de dois milhões de inscritos em seu canal no YouTube, ele é nada menos do que o “Rei do Free Fire”, um dos jogos eletrônicos mais badalados do momento.

Aos 16 anos, Hemerson Gentil acumula dois milhões de seguidores em seu canal de games no YouTube

Aos 16 anos, o jovem piauiense divide-se entre as tarefas escolares e a rotina de produzir vídeos sobre os principais games competitivos do mundo, como “League of Legends”, “Fifa” e “Pokémon Unite”.

Apesar da pouca idade, o sucesso na plataforma de vídeos, conquistado por meio do canal “Dogleee”, não foi da noite para o dia.

“Abri o canal em 2018, porque sempre gostei de videogames e adorava ver youtubers na internet”, diz o estudante. “Apesar de todo esse tempo, o meu canal cresceu mesmo durante a pandemia”, conta.

Assim como muitas pessoas, durante o período mais agressivo do contágio de covid-19, Hermerson se refugiou em casa. No entanto, o jovem, em vez de ficar entediado, passou a se dedicar ainda mais às atividades no YouTube.

Free Fire está entre os jogos que o YouTuber joga com a sua audiência

Ao produzir vídeos sobre games competitivos, com foco em dicas sobre como jogar melhor, o canal cresceu, segundo o idealizador, de forma surpreendente.

“Acho que todo mundo estava jogando, então, o meu conteúdo foi útil. Deve ter sido isso que fez o canal crescer”, aposta.

Apaixonado por videogames desde a infância, Hermerson diz que, após concluir o ensino médio, não se vê atuando, do ponto de vista profissional, em algo muito diferente do que se faz hoje.

“Viver falando sobre games no YouTube é um sonho realizado para mim”, declara. “Mal vejo a hora de ter ainda mais tempo para me dedicar ao meu canal”, revela o youtuber.