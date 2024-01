Sofia Schaadt: o boom do novo ícone teen da moda e beleza nas redes sociais

A adolescente de 13 anos chegou a mais de 2,2 milhões de seguidores somados no TikTok e no Instagram em apenas três meses

Sofia Schaadt tem apenas 13 anos e se transformou em um furacão nas redes sociais. No TikTok, ela encantou 1,7 milhões de pessoas que curtem, comentam e compartilham seu conteúdo descontraído, com muita informação sobre moda e beleza. O perfil já acumula mais de 35 milhões de curtidas, com destaque para dois posts que atingiram uma viralização estrondosa, com mais de 23 milhões de curtidas.

No Instagram, são mais de 500 mil seguidores, e ela se destaca pela alta interação em suas publicações, com um volume impressionante de curtidas e comentários. O que a análise das métricas revela que não se trata apenas da quantidade de seguidores, mas também da qualidade da conexão que ela estabelece com sua audiência. Usando a linguagem das trends Sofia consegue impor a sua personalidade e usar a sua beleza e simpatia para conquistar a atenção de um público exigente e altamente engajado.

“Eu falo das coisas que eu gosto porque sinto que as meninas e mulheres que me seguem gostam dessas coisas também. Gosto de marcas boas e de qualidade, não me sinto à vontade usando qualquer coisa”, afirma Sofia, mostrando uma maturidade impressionante e uma articulação invejável para alguém tão jovem.

O fenômeno Sofia chamou a atenção das grandes marcas do universo da moda e beleza. O perfil foi notado até por marcas internacionais que veem na jovem uma oportunidade única de se conectar com um público que elas têm dificuldade de dialogar. “As marcas se impressionam com a autenticidade e o nível de informação que Sofia traz ao apresentar os produtos”, relata Amanda Schaadt, mãe e grande incentivadora da filha. “Esse encanto tem aumentado a percepção positiva dos produtos que Sofia representa, trazendo novas oportunidades de conexão”, completa.

Viajante e sempre em contato com marcas de luxo, tanto nacionais quanto internacionais, Sofia tem se posicionado no segmento de alto padrão, falando diretamente para um público que compartilha dos mesmos interesses e gostos. “Eu falo do que gosto, e os seguidores amam ver esses produtos e como eu uso. Mesmo aqueles que não conseguem viajar, ficam sabendo dos produtos que talvez não conheciam e isso é muito legal”, diz Sofia.

Para os pais, o sucesso da menina é um desafio novo na vida deles, que não esperavam uma repercussão tão grande, em tão pouco tempo. “O nosso maior desafio como pais é dosar a exposição que as redes sociais trouxeram para a Sofia, com o dia a dia da menina que precisa estudar, brincar e se divertir como qualquer menina da idade dela”, finaliza Amanda.

