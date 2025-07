Sodiê apresenta opções premium para o Dia Mundial do Chocolate

No Dia Mundial do Chocolate, comemorado em 7 de julho, a Sodiê Doces se consolida como uma alternativa sofisticada para quem deseja surpreender com requinte. Com mais de 400 lojas no Brasil e duas nos Estados Unidos, a marca investiu 15 milhões de reais na criação da Sodiê Chocolates, sua nova linha de produtos premium feita com matéria-prima de origem belga e cacau de procedência sustentável.

A empresa espera que os lançamentos representem até 10% das vendas totais da rede. “Estamos falando de um produto com a mesma base dos nossos bolos, recheado de qualidade, sabor e cuidado extremo em cada detalhe”, afirma Fábio Araújo, general manager da Sodiê Doces.

Entre as novidades, o consumidor encontra barras com diferentes intensidades (ao leite, 54% e 70%), versões com castanha de caju, amendoim, pistache e chocolate branco. Já as trufas aparecem com combinações como brigadeiro, creme de avelã, doce de leite e recheios trufados brancos.

Lançamento acontece em um mercado em franca expansão

Para quem quer impressionar no presente, a linha conta ainda com embalagens especiais em formatos variados como, coração, quadrado e retangular, que combinam estética, elegância e uma experiência sensorial marcante.

O lançamento acontece em um mercado em franca expansão. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o Brasil produziu mais de 837 mil toneladas de chocolate em 2023, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento do consumo.

“Convido os apaixonados por chocolate a celebrarem com estilo, oferecendo presentes com sabor, intensidade, beleza e aquele toque que faz toda a diferença”, finaliza Araújo.