Small Tape: nova técnica de mega hair promete resultado incrível sem danificar cabelos

Novo procedimento que promete cabelos mais cheios sem danos ao couro cabelo; extensão é aplicada em apenas trinta minutos

Conquistar fios longos e cheios pode levar muitos anos. Para quem não tem tempo a perder, as técnicas de alongamento capilar fazem muito sucesso. Ter cabelos longos e volumosos é certamente um dos grandes desejos de muitas mulheres. Os fios mais compridos, além de oferecerem infinitas possibilidades de penteados e cortes, também conseguem apresentar um visual diversificado para looks casuais, modernos, elegantes e até mesmo aqueles mais sensuais.

Raquel Souza é especialista em mega hair e atua no ramo da beleza há vinte anos (Foto: Divulgação)



Para deixar os fios maiores, a técnica do mega hair é certamente a mais utilizada. As técnicas de aplicação do mega hair são variadas, bem diferentes entre si e cada uma possui um tipo de cuidado específico. Basicamente, o mega hair funciona com mechas de cabelo que são anexadas aos fios de cabelo para fazer com que eles fiquem mais longos ou mais volumosos.



Dessa forma, surgiu um novo método o Small Tape de fita adesiva. Ele possui esse nome, porque os fios que fazem parte do alongamento são feitos em pequenas mechas colocadas diretamente no cabelo da pessoa, através de uma fita adesiva. A fita é composta por um tipo de queratina com alta aderência, que oferece uma intensa fixação ao cabelo e um resultado bastante natural.

A especialista capilar, cabeleireira e expert em mega hair, Raquel Souza, atua no ramo da beleza há mais de duas décadas explica sobre a técnica chamada Smell Tape. O mega hair de extensão adesiva é um método fácil de ser aplicado, a colocação leva em média 30 minutos. Além disso, é técnica que não prejudica os fios naturais do cabelo e não agride o couro cabeludo. Por esse motivo, é o mais indicado para que tem cabelos finos e frágeis.

Nova técnica leva apenas trinta minutos para aplicação (Foto: Reprodução)



“É o método de mega hair mais seguro para a saúde do couro cabeludo e para a haste capilar (a parte do fio que sai do couro cabeludo). O aplique é preso às mechas de cabelo, não interferindo no couro cabeludo.” esclarece Raquel Souza.



Entre as principais vantagens estão: rápida colocação, é o tipo de mega hair que menos danifica o cabelo, menor tração dos fios e o resultado é elegante e conta com acabamento discreto. Por outro lado, é preciso atentar-se ao período de manutenção que é de cerca de 30 a 45 dias, pois a raiz do cabelo começa a crescer. “Evite também cremes à base de nano queratina. E quando for dormir, jamais fique de cabelo molhado, pois isso pode aumentar a proliferação de bactérias e fungos no cabelo. E não se esqueça de sempre buscar um profissional qualificado e capacitado na aplicação de mega, esse é um fator crucial para melhores resultados”, concluiu.