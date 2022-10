Silvio Santos elogia Rodrigo Faro, que vive o apresentador em novo filme: “ele é muito bom também fazendo comerciais”

Com estreia prevista para 2023, ator estrela “Sequestro”, que mostra episódio onde dono do SBT é feito refém em invasão a sua casa, em 2001

O apresentador Roger Turchetti foi até o local de votação da família Abravanel no domingo (02) e conversou com Silvio Santos e sua filha, Patrícia Abravanel, sobre novidades da emissora e o filme que traz Rodrigo Faro interpretando o papel do líder da emissora SBT.

Roger aproveitou para falar sobre as novidades do “Programa do Silvio Santos” com Patrícia, que está com cenário repaginado e agora conta com dançarinos homens, além das já conhecidas bailarinas, que respondeu: “Tava precisando, né, de um up! Uma renovada. Ficou igualzinho ao de antes, só que mais moderno. Ficou bom”. Sobre possíveis novos quadros da atração, a filha de Silvio não quis comentar a respeito.

Em 2023, estreia “Sequestro”, filme que mostra o dia em que o dono do SBT foi mantido como refém em sua casa e que traz Rodrigo Faro como Silvio

Muito simpático, Silvio tirou fotos e cumprimentou os fãs que estavam na escola onde o apresentador vota, em São Paulo. Na ocasião, Roger, que apresenta o programa “Intervenção” no YouTube, perguntou se o dono da emissora sabia que estava para estrear um filme sobre ele, que respondeu dizendo que era novidade para ele.

Já sua filha, Patrícia Abravanel, declarou que sabia do filme, e que espera que seja incrível. “Se não, a gente vai fazer um, um verdadeiro, um autêntico, uma biografia real”. Em resposta, Turchetti lançou o recado: “Tá na hora do SBT fazer também filme”, e Patrícia retrucou, de forma bem-humorada: “Fala com o chefe, ele tava por aí”.

“Sequestro” tem estreia prevista para 2023 e tem o ator Rodrigo Faro estrelando o papel de Silvio – uma produção que vai reviver o dia em que o apresentador teve a casa invadida por um bandido, que o fez de refém por algumas horas, em 2001.

Muito gentil, Silvio conversou com fãs e tirou fotos na escola onde foi votar com sua família

O filme levou 40 dias para ser gravado e Faro comentou sobre o final das gravações em seu perfil no Instagram: “Que loucura meu Deus. Mas, apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante. Tudo valeu muito à pena”.

Silvio Santos aproveitou para tecer elogios ao ator: “Eu gosto muito do Rodrigo Faro, ele tá fazendo comercial na televisão com uma naturalidade que eu fiquei espantado. Não lembro mais o comercial que foi, parece que foi de um remédio, mas ele é muito bom também fazendo comerciais”, finalizou.