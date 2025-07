Sicoob destina mais de R$ 550 milhões a projetos sociais e reforça compromisso com o cooperativismo

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no primeiro sábado de julho, o Sicoob anuncia mais uma ação que reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades brasileiras: a destinação de mais de R$ 550 milhões a projetos de impacto social em todas as regiões do país.

Investimento social: Sicoob destina mais de R$ 550 milhões em ações em todo o Brasil

Segundo Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob, essas iniciativas, somadas a outras realizadas no mesmo período, estão em sintonia com o papel do cooperativismo como agente de transformação econômica e social.

“Nossa presença no mercado é para, realmente, fazer algo mais pelos cooperados e seus territórios. Prover serviços financeiros, a custos módicos para todos, é uma parte dos nossos objetivos. Para além disso, atuamos sob um propósito, convictos de que benefício substantivo é o que implica inclusão, autonomia e qualidade de vida nas comunidades servidas. Cada investimento social é, na essência, uma escolha pelo bem-estar coletivo”, afirma o executivo.

Comunidade e cooperativismo caminhando juntos: no Sicoob, cada ação social fortalece os laços entre a instituição e os territórios onde atua, promovendo inclusão, autonomia e transformação real nas vidas das pessoas.

Além de diversas ações, os recursos foram utilizados em campanhas emergenciais (com destaque para as ações de apoio à sociedade gaúcha), doações, projetos vinculados às leis de incentivo fiscal, fundos voluntários, ações lideradas pelo Instituto Sicoob e programas de responsabilidade social conduzidos pelas cooperativas.



As principais áreas contempladas foram:

• Educação (29,1%)

• Educação Cooperativista (28,7%)

• Saúde (15,6%)

Também receberam investimentos expressivos o fomento ao empreendedorismo, a promoção cultural e a educação financeira.

Conexão que transforma: cooperativas e comunidades evoluem juntas

A estratégia de investimento social do Sicoob parte da premissa de que o desenvolvimento institucional deve caminhar lado a lado com o progresso dos territórios onde a instituição atua. Para o Sicoob, cooperativismo relevante é aquele que impacta positivamente os membros e sua comunidade.

“Ao priorizarmos o desenvolvimento pleno das comunidades, damos ressonância à doutrina que nos guia ao redor do mundo. Cada iniciativa representa passo concreto na pavimentação de um legado capaz de inspirar outras organizações na direção de práticas cada vez mais comprometidas na dimensão humanitária”, conclui Meinen.

Neste Dia Internacional das Cooperativas, o Sicoob se une às demais entidades cooperativas para celebrar a mobilização de pessoas em torno do propósito, contribuindo para a transformação do presente e assumindo protagonismo na construção de um futuro mais inclusivo, justo e sustentável.