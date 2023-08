Show de Pedro Mahal no Manouche terá participação de Arnaldo Brandão e George Israel

O artista que em seu repertório mistura o melhor da MPB, do Rock e do Soul, faz música pop para ouvidos e mentes exigentes.

Uma das grandes revelações da música brasileira nos últimos anos, o cantor Pedro Mahal leva sua autenticidade para o aclamado palco do clube Manouche, no Jardim Botânico. O show, que acontece na terça-feira, dia 22, marca um grande momento na carreira do artista, que é conhecido por seus trabalhos autorais e pela união entre qualidade e contemporaneidade.

O artista explora a quebra dos paradigmas musicais e cotidianos através da mistura de seu repertório que traz o melhor da MPB, do Rock e do Soul. Créditos: Divulgação

Para deixar a noite ainda mais especial, Pedro convida para seu show dois grandes nomes da música brasileira e responsáveis por diversos sucessos eternizados em todo o mundo: George Israel e Arnaldo Brandão.

Pedro Mahal, conhecido por sua voz cativante e letras poéticas, unirá forças com George Israel, ex-integrante do grupo Kid Abelha, e Arnaldo Brandão, renomado baixista e compositor. Juntos, eles prometem uma fusão musical que transcende os limites dos gêneros, proporcionando uma noite memorável de performances brilhantes.

Sobre apresentações ao lado de grandes nomes da música, Pedro conta: “Eu fico com a impressão que eu sou como eles eram quando eram jovens. E isso me inspira muito e serve como uma reafirmação dos meus objetivos. Porque me mostra o que eu posso meu tornar. E além disso, eu aprendo muito vendo eles. O George é uma explosão no palco! Faz um som como ninguém. E Arnaldo é de uma sensibilidade pessoal. Não é à toa que escreveu letras tão lindas.”

Em seu show no Manouche, o cantor unirá forças com George Israel, ex-integrante do grupo Kid Abelha, e Arnaldo Brandão, renomado baixista e compositor. Créditos: Divulgação

Além disso, o cantor também fala sobre colaborações dos sonhos: “Nossa… são tantos artistas que eu gosto.Eu gostaria de cantar com algum artista da nova geração ou algum das antigas. Tipo Iza ou Caetano. Mas quem eu queria mesmo, mas não vai ser possível, é a Marília Mendonça. Ela era uma cantora sensacional. Tinha alguma coisa diferente nela.”

Mesclando o clássico com o contemporâneo, o artista promete entregar ao público uma performance marcante ao lado das participações. Com uma seleção cuidadosa de canções que abrangem suas carreiras e novas colaborações exclusivas, o show no Manouche promete ser um divisor de águas na carreira de Pedro.

“Com o Arnaldo faremos ‘Odara’, música do Caetano em que ele gravou aquela clássica linha de baixo. Com o George faremos duas músicas que fizemos no improviso em um show uma vez, mas que ficaram muito boas e renderam muito nas minhas redes sociais: ‘Careless Whispers’’, do George Michael, e ‘Kiss’, do Prince. Essa primeira tem um riff incrível e inconfundível de sax. Não podia deixar de tocá-la.

Além dos artistas, Pedro Mahal contará no show com participação do trombonista e compositor Josiel Konrad.

Pedro Mahal é conhecido por sua voz cativante e letras poéticas, ele já coleciona feitos em sua carreira, como a sua participação no Rock in Rio 2022. Créditos: Divulgação

“Com o Josiel faremos um medley de uma música gringa com ‘Samurai’, do Djavan. Josiel me disse que uma das, se não a maior referência dele, é o Djavan. Então resolvi botar essa que ele tem uma conexão em especial”, conclui o artista.

O Manouche, conhecido por sua atmosfera intimista e acolhedora, proporcionará o cenário perfeito para essa noite especial.

“Eu venho fantasiando esse show há um tempo. A realização dele é algo muito significativo pra mim. Então estarei entregando muito mais que músicas nessa apresentação. Vou entregar muito sentimento e toda a minha essência performando. E a escolha das músicas vai ilustrar bem a minha personalidade artística.”

“Espero que eu possa levar meu show pra fora do Rio logo! Já vou botar Brasília aqui como uma prioridade!” completa.

O cantor ainda fala de suas principais referências como artista: “Minhas referências são os artistas mais antigos. Comecei no rock mas depois conheci muita coisa. Eu gosto do que é bom. Gosto de tudo. Acho que por conta disso, eu desenvolvi uma personalidade artística um pouco sem gênero. Eu tento fugir de gêneros musicais. Eu geralmente toco o que tenho vontade no momento e gosto. Seja um soul, um samba, uma balada… sou meio camaleão.”

“Desde o meu último lançamento, eu venho compondo e amadurecendo artisticamente. E agora eu cheguei num ponto que eu já estou com necessidade de lançar coisa nova. Estou com um EP planejado para ser lançado em 2024.”

Conhecido por sua voz cativante, o artista coleciona feitos em sua carreira. Em 2022, por exemplo, Pedro Mahal foi uma das grandes atrações do Rock in Rio, se apresentando todos os dias no Highway Stage ao lado da banda Buraco Blues.

Serviço:

Lab Manouche apresenta Pedro Mahal

Local: Manouche

Endereço: R. Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ, 22470-051

Data: 22/08/2023

Horário: 21h

Valores: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia entrada)

Ingressos: https://bit.ly/PedroMahal-Manouche