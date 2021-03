Sem medo da da Ambev e da Red Bull , energético Shark Energy drink planeja expansão para o nordeste do pais

A experiência de Gilmar Santana, com o mercado, proporcionou uma visão mais estratégica para o negócio

Sucesso no sul e sudeste do país, a bebida energética “Shark Energy Drink” em breve chegará ao nordeste no país. Segundo o Mac Trade, Gilmar Santana, ainda este ano, serão distribuídas mais de 7 milhões de latas.

A marca foi trazida ao Brasil em 2007 pelo empresário Mauro Luiz Stumpf, morto em 2016 no acidente com o avião da Chapecoense. O energético começou a ser distribuído na região de Chapecó (SC) e hoje é distribuído às redes hoteleiras pela matriz e pelas filiais de São Paulo e Rio de Janeiro.

A bebida é o primeiro energético carbonatado criado no mundo, com cafeína 100% natural, sem glúten, sem conservantes, sem sódio e sem adição de açúcar.

A experiência de Gilmar Santana, com o mercado, proporcionou uma visão mais estratégica para o negócio, principalmente para a captação de parceiros para consolidar a marca. “Nosso foco é totalmente voltado para o turismo, e mesmo com a pandemia, conseguimos fazer o lançamento da marca e conseguimos um excelente retorno de expansão dos negócios. Agora, nosso foco é alcançar o nordeste”, contou.

A “Shark Energy Drink” ainda conta com Bruno Omori, ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, ex-presidente da Associação Brasileira das Indústrias dos Hotéis de São Paulo e ex-coordenador da Câmara da Copa FIFA do Conselho Estadual de Turismo, que entrou como estrategista responsável por levar a marca a outras regiões do Brasil e a países da América Latina.

“Nosso foco agora é consolidar nossa marca e expandir a “Shark Energy Drink” para outros estados e futuramente, para países como Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai”, contou Gilmar.

Além de Gilmar e Bruno Omori, a marca passou a contar com, Alexandre Stumpf, sócio e diretor financeiro; Sadi Possi, sócio e diretor comercial ; os investidores Ricardo Leão Sanches Dias e Miguel Roberto Guerrize Filho e os parceiros Henrique Camelô, Marco Antonio e Clayton dos Santos.