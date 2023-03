Sevani Matos assume presidência da Câmara Brasileira do Livro

Nova diretoria da entidade tomou posse na terça-feira, 28 de fevereiro

Sevani Matos é a nova presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL) para o biênio 2023-2025, juntamente com a nova diretoria. A eleição ocorreu nesta terça-feira (28) e a cerimônia de posse aconteceu logo em seguida, na sede da CBL em São Paulo, com a presença do ex-presidente Vitor Tavares. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas administrativa e comercial, Sevani já ocupava o cargo de diretora na CBL e também possui passagens por empresas nacionais e multinacionais, além de ter atuado no setor gráfico de livros.

A nova diretoria

A nova diretoria, eleita com a chapa “O livro nos une”, propôs uma plataforma de trabalho focada em “defesa, divulgação e fortalecimento do livro como instrumento de desenvolvimento econômico, cultural, social, de entretenimento e educação para os brasileiros”. Entre as ações planejadas estão o estreitamento das relações institucionais e com o setor público, calendário de eventos estratégicos, investimentos em pesquisas e dados e uma agenda de sustentabilidade para o setor editorial.

Sevani Matos afirmou estar honrada com a confiança dos associados da CBL e destacou a importância de unir forças para o fortalecimento do mercado do livro e da leitura no país. Formada em Comunicação Social, com MBA em Administração e Gestão de Negócios e especialização em Marketing Digital, ela atua há mais de 16 anos como diretora-geral na VR Editora.

“Ficamos muito honrados com a confiança que recebemos dos associados da CBL. Estaremos unidos para trabalhar na construção de um novo ciclo para o fortalecimento do mercado do livro e da leitura no país”, afirmou Sevani Matos.

O ex-presidente Vitor Tavares, que encerrou dois mandatos consecutivos à frente da entidade, demonstrou confiança no futuro da instituição, destacando os desafios superados nos últimos anos, incluindo a pandemia, a adaptação às novas tecnologias e ao comportamento do consumidor, e os avanços do mercado editorial.