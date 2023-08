Sertanejo além das fronteiras: Zé Augusto e Rafael, dupla de sucesso na Europa, anuncia vinda ao Brasil para gravação de DVD

O DVD “Jeito Primitivo”, segundo da dupla, será gravado em setembro em Goiânia. Recém lançada, a música que deu nome a produção chegou ao impressionante número de meio milhão de ouvintes mensais

Já sabemos que o sertanejo é um dos ritmos mais amados pelo Brasil, mas você sabia que a música sertaneja tem ganhado cada vez mais popularidade também em outros continentes? Zé Augusto e Rafael, naturais do Paraná e Minas Gerais respectivamente, são um verdadeiro fenômeno na Europa. Em 2012, o cantor Gusttavo Lima se apresentou em Portugal pela primeira vez e convidou Zé Augusto e Rafael para cantar uma música no palco. Após essa participação, o nome da dupla ficou mais conhecido no país e tocou nas melhores casas de Lisboa e região.

Conheça Zé Augusto e Rafael, dupla sertaneja de sucesso consolidado na Europa que vai desembarcar no Brasil

Zé Augusto e Rafael se sentem honrados em levar a música sertaneja para outro continente. “É uma sensação muito boa, e sempre ficamos surpresos com a quantidade de brasileiros que tem espalhados pelo mundo. Já tocamos em vários países da Europa, e o publico sempre nos abraçou calorosamente”, contam.

Os donos dos hits “Jeito Primitivo” e “Chá de cadeira”, já abriram concertos de grandes artistas como Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Eduardo Costa, Rick e Renner, Ludmilla, Simone e Simaria, É o Tchan, Mato Grosso e Mathias, Felipe Araújo, César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Bruno e Barreto, Thiago Brava, entre outros.

Felicidade. Para Zé Augusto e Rafael essa é a melhor palavra para definir a relação de ambos com a música. “Sem cantar não seríamos felizes”, declaram.

Zé Augusto e Rafael ao lado de Zé Zé di Camargo durante abertura de show

Conexão Brasil x Portugal

Zé Augusto e Rafael, que gravaram o primeiro DVD “Ao vivo em Lisboa” em 2021, agora se preparam para voltar ao país de origem.

A dupla sertaneja pretende gravar o seu segundo DVD “Jeito Primitivo” no Brasil. A cidade escolhida não poderia ser outra: Goiânia, a capital do sertanejo. Segundo Marcelo Massude, um dos empresários da dupla no Brasil, que conta também com dois empresários em Portugal, Leandro Nunes e Bruno Oilveira, Zé Augusto e Rafael vão chegar ainda no fim desse mês para se preparar para a gravação em setembro. Sem poder revelar todos os detalhes, Marcelo Massude afirmou que a gravação contará com várias participações especiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A música “Jeito Primitivo” que já foi lançada nas plataformas de áudio e dá nome ao segundo DVD da dupla, alcançou o impressionante número de meio milhão de ouvintes mensais.

Enquanto fica a expectativa para o novo DVD, a dupla Zé Augusto e Rafael convida o público para conhecer seu vasto trabalho. “Assistam e ouçam nosso trabalho. Estamos em todas as plataformas de música, temos o nosso 1° DVD com 16 faixas, sendo 11 regravações e 5 inéditas. Temos também o nosso CD com 11 faixas inéditas e autorais para todos os gostos”, conclui.