Seleção brasileira de natação faz história nos Jogos Sul-Americanos Odesur 2022

Nadadores da Unisanta conquistam 19 medalhas na competição

A seleção brasileira de natação em sua participação nos Jogos Sul-Americanos realizados entre os dias 2 e 5 de outubro, em Assunção, no Paraguai contou com oito nadadores da Unisanta, que conquistaram 19 medalhas de um total de 58 que a modalidade faturou, garantindo a melhor campanha do país na competição.



A Unisanta foi uma das instituições que mais cedeu nadadores para a competição

A Unisanta foi uma das instituições que mais cedeu nadadores para a competição internacional, os atletas cecilianos convocados foram Guilherme Costa Cachorrão, Guilherme Basseto, Felipe Ribeiro, Maria Paula Heitmann, Léo de Deus, Nathalia Almeida, Brandonn Almeida e Bia Dizotti, além do head coach Gerson Pazian.

Ao todo, foram 15 medalhas de ouro, quatro de prata e uma medalha de bronze. Guilherme Costa, o Cachorrão, conquistou a medalha de ouro nos 800m livre, 4x200m livre, 400m livre e 1500m livre, nessas duas últimas modalidades, o nadador ceciliano estabeleceu um novo recorde na competição de 3m47s56 e 15m13s51, respectivamente.

Guilherme Basseto conquistou quatro medalhas, sendo três de ouro, sendo nos 50m costas, 4x100m medley masculino e 4×100 medley misto, ambos nadando costas. A última medalha foi de prata, pelos 100m costas.



Medalha de ouro nos 1500m livre na natação masculina

Quem vai trazer mais três ouros é Léo de Deus, que venceu nas provas 100m e 200m costas e 200m borboleta. Felipe Ribeiro conquistou três medalhas, o primeiro lugar foi em duas provas de revezamento: 4x100m livre e 4x100m medley masculino, além da prata nos 100m livre.

Participando dos 200m medley feminino, Naná Almeida conseguiu sua medalha de prata, e nos 400m medley, o terceiro lugar na modalidade. Já Maria Paula Heitmann garantiu duas medalhas de ouro: 400m livres e 4x200m livre feminino.

Com uma medalha cada, Brandonn Almeida e Bia Dizotti encerram a lista dos nadadores cecilianos. O nadador conseguiu o ouro nos 400m medley e estabeleceu um novo recorde da competição com 4m19s25. Já Bia Dizotti conquistou o segundo lugar nos 1500m livre.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, foram 15 medalhas de ouro, quatro de prata e uma medalha de bronze

Assim como os oito nadadores convocados para o torneio, o head coach da Unisanta, Gerson Pazian, também esteve presente e fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Além disso, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha será a próxima representante da Unisanta a participar dos Jogos ODESUR. A pentacampeã mundial cai no mar para a prova dos 10km de Águas Abertas, que acontece no dia 11 (terça-feira), às 11h05.

Os Jogos ODESUR 2022 serão utilizados como seletiva para os Jogos Pan-Americanos de 2023, que acontecerá em Santiago, no Chile, em outubro do ano que vem.