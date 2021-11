SBT terá programação especial durante a semana para a final da Copa Libertadores

O jogo entre Palmeiras e Flamengo acontece no próximo sábado, 27

Sendo uma emissora engajada em esporte e jogos, o SBT preparou uma cobertura especial para os fãs do futebol, que estão ansiosos na espera da grande final da Copa Libertadores. A emissora terá uma série de ações ao longo da semana, além da transmissão exclusiva do jogo em TV aberta e toda repercussão do resultado após o apito final.

A final da Copa Libertadores é um dos momentos mais esperados do meio esportivo



O grande jogo acontece no próximo sábado, dia 27, às 17h. Para tirar a ansiedade dos torcedores, o SBT preparou uma programação especial. A emissora exibirá boletins na programação, mostrando, direto de Montevidéu, a ida dos dois times para a capital uruguaia, a chegada dos torcedores, a preparação dos times comandados por Abel Ferreira e Renato Gaúcho e muito mais.

A final da Copa Libertadores da América 2021 será no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai



Além disso, com produção e geração do SBT RIO, a emissora já começou a exibir nas regionais do canal, algumas emissoras afiliadas e no SBT News e SBT Sports na internet, o programa “A Grande Final”. Até quinta-feira, 25, ele acontecerá das 13h às 14h. No dia 26, véspera da partida, a atração será maior, das 13h às 15h15, enquanto, no dia da decisão, durará das 13h às 14h15.

O SBT preparou uma cobertura especial para os fãs do futebol



Antes da bola rolar, a partir das 15h30, Benjamin Back comandará um programa especial, trazendo tudo sobre o confronto em que os dois últimos campeões, Flamengo e Palmeiras, irão em busca do tricampeonato.

Direto do estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, Téo José será o narrador da decisão, que terá os comentários de Mauro Beting e Washington. André Galvão, Fernanda Arantes e Flavio Winicki serão os repórteres, enquanto Nadine Basttos irá analisar a arbitragem. Mauro César Pereira também fará entradas especiais na transmissão.



Após o apito final, Benja e Luiz Alano voltam com a “Futlive” trazendo toda a repercussão do resultado, com informações diretas da equipe de profissionais que estará no Uruguai. Tudo isso para deixar os torcedores bem informados, como sempre!