SBT aposta em Games para aumentar arrecadações para Teleton

A ‘Mega Maratona 2021’ ocorre do dia 15 a 23 de outubro, das 8h até 1h da madrugada, na Twitch do SBT Games

O SBT dá início a Mega Maratona 2021 para impulsionar doações para a AACD (Associação à Criança Deficiente). O evento estreou nesta sexta-feira (15) às 8h e vai até o dia 23 de outubro, no último dia do Teleton. São 150 horas de programação, com lives, conteúdos especiais, convidados ilustres, interação com o chat e showmatches que ocorrerão das 8h da manhã até 1h da madrugada na Twitch do SBT Games.

Assim como realizado na maratona televisiva da campanha AACD Teleton, o setor de games do SBT tem como objetivo mobilizar o público diante da causa de pessoas com deficiência, alcançar doações para a manutenção das atividades da AACD e ainda levar entretenimento do mundo gamer. A meta da Mega Maratona 2021 é atingir 100 mil reais. No ano passado, a meta era de 50 mil reais, com a ajuda do público, o valor arrecadado foi de 78 mil reais.

Serão 150 horas de programação do dia 15 a 23 de outubro

O time de streamers da casa já estão preparados para essa edição, talentos como Stolen, Bianquinha, Rawrafaela, Machadinho, TheDarkness, Lindinho, entre outros. Além de 15 personalidades convidadas para uma gameplay.

Ainda terão os showmatches, que são partidas amistosas entre duas equipes com jogadores profissionais que ocorrem em grandes eventos. Na Mega Maratona 2021, os jogos selecionados para os amistosos são: ‘CS:GO’, ‘League of Legends’, ‘Valorant’, ‘Warzone’ e ‘Rainbow Six’.

E os principais games que serão jogados durantes as lives são: ‘Warzone’, ‘Valorant’, ‘Rainbow Six’, ‘GTA’, ‘League of Legends (LOL)’, ‘Wild Rift’, ‘Fortnite’, ‘Fall Guys’.

Quadros como o ‘Show do Milhão’ e a estreia da nova temporada do ‘Bits Podcast’, com novo formato, novo horário e novo apresentador, estarão na programação do evento.

Os talentos do SBT Games Machadinho, Lindinho e o apresentador Yudi Tamashiro estarão no palco do Teleton para marcar presença, falar sobre a Mega Maratona, sobre o universo gamer e muito mais. A divulgação do valor arrecadado será anunciada no palco do Teleton no dia 23 de outubro.

O apresentador Yudi Tamashiro estarão no palco do Teleton

As doações poderão ser feitas através da plataforma Tiltify e também por um link direto na Twitch, ambos utilizando a ferramenta PayPal. O QR Code do Tiltify estará disponível na transmissão. Para mais informações acesse o link da campanha.

Para efetuar qualquer doação na Mega Maratona 2021 acesse o site.

Confira a programação completa da Mega Maratona 2021:

Sábado (16)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 11h: Convidado Dizeritus

– 11h às 13h: Conteúdo SBT Games

– 13h às 14h: Conteúdo SBT Games

– 14h às 16h: NerdSurdo

– 16h às 18h: ShowMatch de LOL

– 18h às 21h: Convidado NickLink

– 21h às 23h: ShowMatch de Valorant

– 23h às 01h: Convidado Guigo

Domingo (17)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 11h: Convidado RMK

– 11h às 13h: Convidado Yuuk

– 14h às 16h: NerdSurdo

– 16h às 18h: ShowMatch de LOL

– 18h às 21h: Convidado PemireState

– 21h às 23h: ShowMatch de Valorant

– 23h às 01h: Conteúdo SBT Games

Segunda-feira (18)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 12h: DeerCheerup

– 12h às 14h: Jojo

– 14h às 16h: Convidado Liminha

– 16h às 17h: Convidado llolly

– 17h às 20h: Stolen

– 20h às 22h: Show do Milhão

– 22h às 00h: Karen

– 00h às 01h: Convidado Gabi

Terça-feira (19)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 11h: Kenno

– 11h às 13h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 13h às 15h: Freyah

– 15h às 18h: Bianquinha

– 18h às 20h: Convidado Montalvão

– 20h às 22h: BitsPodcast

– 22h às 23h: Convidado Rick

– 23h às 01h: FocaSP

Quarta-feira (20)

– 08h às 09h: Jojo

– 10h às 12h: The Darkness

– 12h às 14h: Camyy

– 14h às 16h: Nerdengenheiro

– 16h às 17h: Convidado Alex

– 17h às 20h: Stolen

– 20h às 22h: RawRafaela

– 22h às 00h: Fred

– 00h às 01h: Convidado Alan

Quinta-feira (21)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 11h: Kenno

– 11h às 13h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 13h às 15h: Freyah

– 15h às 18h: Bianquinha

– 18h às 20h: Convidado DK

– 20h às 22h: ShowMatch de Warzone

– 22h às 23h: Convidado Jukes

– 23h às 01h: Convidado PCD’s

Sexta-feira (22)

– 08h às 10h: JoguecomoumOgro

– 10h às 1h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 12h às 14h: Cammy

– 14h às 16h: Nerdengenheiro

– 16h às 20h: Machadinho

– 20h às 22h: RawRafaela

– 22h às 23h: Convidado Gamer+30

– 23h às 01h: FocaSP

Sábado (23)

– 08h às 09h: Conteúdo SBT Games

– 09h às 11h: Convidado PCD’S

– 11h às 13h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 13h às 14h: Conteúdo SBT Games

– 14h às 16h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 16h às 18h: NerdSurdo

– 18h às 20h: ShowMatch de LOL

– 20h às 22h: ShowMatch de R6

– 22h às 23h: CONVIDADO A CONFIRMAR

– 23h às 01h: Convidado “Suits”